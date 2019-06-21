Села в Тюменской области с более 200 жителями обеспечат павильонами с водой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Павильоны с водой до конца года будут установлены во всех населенных пунктах Тюменской области, численность жителей которых составляет более 200 человек, заявил глава региона Александр Моор в обращении, опубликованном на его страницах в социальных сетях.

В ходе прямой линии в четверг жительница села Каскара Мария Кузнецова рассказала, что сельчанам приходится ездить за водой в соседние населенные пункты. Женщина отметила, что по соседству с селом проведен водопровод для птицефабрики "Тюменский бройлер", но на просьбы сделать отвод для села власти не отреагировали. По обращению женщины региональные прокуратура и СУСК начали проверку.

По словам Моора, на сегодняшний день 90% жителей Тюменской области имеют доступ к качественной воде, 20% из них получили такую возможность за последние 15 лет. Проблема обеспечения качественной водой, по словам главы региона, решается двумя путями: строительством водопроводных сетей там, где есть возможность подключиться к централизованному водоснабжению, и установкой павильонов чистой воды, где подключение к водоснабжению невозможно.

"За последние пять лет мы установили почти 500 таких павильонов. В прошлом году мы закончили программу, в соответствии с которой населенные пункты с численностью населения больше 350 человек такими павильонами обеспечены. В этом году программу продолжаем. Задача наша на текущий год обеспечить такими павильонами все населенные пункты, где проживают более 200 человек", – уточнил Моор.