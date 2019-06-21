Гитары фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за рекордную сумму

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Гитарную коллекцию бывшего фронтмена Pink Floyd Дэвида Гилмора продали за 21,5 миллиона долларов на аукционе Christie's в Нью-Йорке, сообщает Rolling Stone.
На аукционе Christie's в Нью-Йорке выставили около 130 гитар Дэвида Гилмора. Самый культовый инструмент бывшего фронтмена Pink Floyd Black Strat был продан почти за 4 миллиона долларов США, что значительно выше предполагаемой оценки в 100 000 - 150 000 долларов.
© Фото : Christie's 2019Торги аукциона Christie's по продаже гитар из личной коллекции вокалиста и автора песен Pink Floyd Дэвида Гилмора
Торги аукциона Christie's по продаже гитар из личной коллекции вокалиста и автора песен Pink Floyd Дэвида Гилмора
Еще можно было купить: Fender Stratocaster (серийный номер 0001) 1954 года - он ушел с молотка за 1,8 миллиона долларов, Gretsch White Penguin 1958 года - продали за 447 тысяч долларов.
Christie's объявили торги "рекордом мирового аукциона". Итоговая сумма составила почти 21,5 миллиона долларов. Торги длились восемь часов, и в них приняли участие коллекционеры из 66 стран мира. Аукцион проводился в пользу защиты окружающей среды. Средства были переданы организации ClientEarth.