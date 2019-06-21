Гитары фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за рекордную сумму

На аукционе Christie's в Нью-Йорке выставили около 130 гитар Дэвида Гилмора. Самый культовый инструмент бывшего фронтмена Pink Floyd Black Strat был продан почти за 4 миллиона долларов США, что значительно выше предполагаемой оценки в 100 000 - 150 000 долларов.

Еще можно было купить: Fender Stratocaster (серийный номер 0001) 1954 года - он ушел с молотка за 1,8 миллиона долларов, Gretsch White Penguin 1958 года - продали за 447 тысяч долларов.