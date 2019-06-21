В ГД объяснили, почему часть депутатов отказалась ехать на МАП в Тбилиси

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Несколько депутатов Госдумы отказались от поездки на сессию Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси, так как грузинский парламент не давал гарантий, что провокаций в их адрес не будет, сообщил первый зампред комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин.

В Тбилиси в четверг прошла 26-я Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия, в ней участвовали делегаты из России во главе с президентом МАП Сергеем Гавриловым. Утренняя сессия МАП состоялась в четверг в зале пленарных заседаний парламента. Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии. Это вызвало недовольство оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии". Оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано. Здание парламента захватили радикалы. Как заявил РИА Новости Гаврилов, радикалы во время экстремистской акции в парламенте облили его водой и пытались отобрать документы.

"Я был вынужден отказаться от участия в Межпарламентской ассамблее православия в Тбилиси..., именно потому, что, как выяснилось, накануне парламент Грузии не предоставил внятных гарантий того, что наша поездка в Грузию состоится без каких-либо провокаций и попыток унизить достоинство гражданина Российской Федерации и депутата Государственной думы. Не только я, но и некоторые мои коллеги", - сказал Затулин РИА Новости.