Ракету "Протон-М" могут снять со стартового комплекса, сообщил источник

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Ракету-носитель "Протон-М" могут снять со стартового комплекса космодрома Байконур, если проблему с зарядкой аккумуляторной батареи на космической обсерватории "Спектр-РГ" не устранят оперативно, сообщил РИА Новости в пятницу источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее Роскосмос сообщил, что при подготовке ракеты "Протон-М" с космической обсерваторией "Спектр-РГ" было выявлено замечание, и пуск, намечавшийся на 21 июня в 15.17 мск, перенесен на резервную дату. Другой источник РИА Новости сообщил, что аккумуляторная батарея на "Спектре-РГ" разрядилась.

"Если проблему с зарядкой аккумуляторной батареи на "Спектре-РГ" не устранят оперативно, то ракету "Протон-М" снимут со стартового комплекса и возвратят в монтажно-испытательный корпус", - сказал собеседник агентства.