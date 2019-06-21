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РИА Новости

Ракету "Протон-М" могут снять со стартового комплекса, сообщил источник

Вчера, 10:25
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Ракету-носитель "Протон-М" могут снять со стартового комплекса космодрома Байконур, если проблему с зарядкой аккумуляторной батареи на космической обсерватории "Спектр-РГ" не устранят оперативно, сообщил РИА Новости в пятницу источник в ракетно-космической отрасли.
Ранее Роскосмос сообщил, что при подготовке ракеты "Протон-М" с космической обсерваторией "Спектр-РГ" было выявлено замечание, и пуск, намечавшийся на 21 июня в 15.17 мск, перенесен на резервную дату. Другой источник РИА Новости сообщил, что аккумуляторная батарея на "Спектре-РГ" разрядилась.
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"Если проблему с зарядкой аккумуляторной батареи на "Спектре-РГ" не устранят оперативно, то ракету "Протон-М" снимут со стартового комплекса и возвратят в монтажно-испытательный корпус", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в этом случае запуск будет перенесен на 12 июля.
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Байконур (космодром)РоссияРИА Наука
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