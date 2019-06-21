В Госдуме предположили одну из целей провокаций против России в Тбилиси

"Если бы всё проходило в нормальном ключе, российская делегация прежде всего должна была бы поставить вопрос об оценке всего происходящего во взаимоотношениях украинского государства и православной церкви. Мы собирались это сделать. Для того чтобы этого не допустить, на мой взгляд, и была устроена эта провокация на заседании Межпарламентской ассамблеи православия: появление на ней дискредитировавших себя депутатов Верховной Рады Украины и как нельзя кстати - провокация со стороны представителей Грузии, прежде всего, конечно, представителей оппозиционной партии Саакашвили", - сказал Затулин РИА Новости.