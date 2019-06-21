В Госдуме предположили одну из целей провокаций против России в Тбилиси

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Провокация на сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси была призвана, в том числе, помешать обсуждению раскола в украинской церкви, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
В Тбилиси в четверг прошла 26-я Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия, в ней участвовали делегаты из России во главе с президентом МАП Сергеем Гавриловым. Утренняя сессия МАП состоялась в четверг в зале пленарных заседаний парламента. Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии. Это вызвало недовольство оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии". Оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано. Здание парламента захватили радикалы. Как заявил РИА Новости Гаврилов, радикалы во время экстремистской акции в парламенте облили его водой и пытались отобрать документы.
"Если бы всё проходило в нормальном ключе, российская делегация прежде всего должна была бы поставить вопрос об оценке всего происходящего во взаимоотношениях украинского государства и православной церкви. Мы собирались это сделать. Для того чтобы этого не допустить, на мой взгляд, и была устроена эта провокация на заседании Межпарламентской ассамблеи православия: появление на ней дискредитировавших себя депутатов Верховной Рады Украины и как нельзя кстати - провокация со стороны представителей Грузии, прежде всего, конечно, представителей оппозиционной партии Саакашвили", - сказал Затулин РИА Новости.
В МИД РФ ранее заявили, что Москва возмущена действиями радикалов, сорвавших работу генассамблеи МАП в Тбилиси. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что действия руководства Грузии при проведении сессии МАП противоречат нормам проведения международных мероприятий.