К провокациям в Грузии причастны и украинские парламентарии, заявил Затулин

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. К провокации против делегации РФ на сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси причастны не только грузинские радикалы, но и украинские парламентарии, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

В Тбилиси в четверг прошла 26-я Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия, в ней участвовали делегаты из России во главе с президентом МАП Сергеем Гавриловым. Утренняя сессия МАП состоялась в четверг в зале пленарных заседаний парламента. Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии. Это вызвало недовольство оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии". Оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано. Здание парламента захватили радикалы. Как заявил РИА Новости Гаврилов, радикалы во время экстремистской акции в парламенте облили его водой и пытались отобрать документы.

"В произошедшем замешаны представители Грузии и Украины. Я хочу отметить, что самую активную деятельность развил в связи с проведением этой межпарламентской Ассамблеи посол Украины в Грузии Долгов, который вмешивался во все происходящее. И не только он, но и приехавшие на заседание впервые за много лет депутаты от "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта" и партии Ляшко. Они заявились в Тбилиси и намеренно усугубили всю эту ситуацию", - сказал Затулин РИА Новости.