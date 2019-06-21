Источник назвал причину переноса пуска ракеты "Протон-М"

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Причиной переноса пуска ракеты "Протон-М" с телескопом "Спектр-РГ" стала разрядившаяся батарея космического аппарата, сообщили РИА Новости два источника на космодроме Байконур.

"В ходе предстартовых проверок были обнаружены проблемы в электросистеме космического аппарата, речь о разрядившемся аккумуляторе спутника", - сказал собеседник агентства.

Эту информацию РИА Новости подтвердили еще два источника в ракетно-космической отрасли.