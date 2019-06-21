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РИА Новости

Источник назвал причину переноса пуска ракеты "Протон-М"

Вчера, 10:15
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© Фото : КЦ Южный / ЦЭНКИРакета космического назначения "Протон-М"
Ракета космического назначения Протон-М
© Фото : КЦ Южный / ЦЭНКИ
Ракета космического назначения "Протон-М". Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Причиной переноса пуска ракеты "Протон-М" с телескопом "Спектр-РГ" стала разрядившаяся батарея космического аппарата, сообщили РИА Новости два источника на космодроме Байконур.
"В ходе предстартовых проверок были обнаружены проблемы в электросистеме космического аппарата, речь о разрядившемся аккумуляторе спутника", - сказал собеседник агентства.
Ракеты-носители Протон-М в цехе Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева
Вчера, 09:30
Пуск ракеты "Протон" с телескопом "Спектр-РГ" может состояться 12 июля
Эту информацию РИА Новости подтвердили еще два источника в ракетно-космической отрасли.
Ранее стало известно о переносе пуска на резервную дату - 22 июня – "из-за обнаруженных замечаний". "Роскосмос" не уточнял, к каким системам возникли вопросы. В материалах НПО им. Лавочкина (имеются в распоряжении РИА Новости) говорится, что пуск может состояться и в резервную дату 12 июля.
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Космос - РИА НаукаРИА Наука
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