Источник назвал причину переноса пуска ракеты "Протон-М"

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Причиной переноса пуска ракеты "Протон-М" с телескопом "Спектр-РГ" стала разрядившаяся батарея космического аппарата, сообщили РИА Новости два источника на космодроме Байконур.
"В ходе предстартовых проверок были обнаружены проблемы в электросистеме космического аппарата, речь о разрядившемся аккумуляторе спутника", - сказал собеседник агентства.
Эту информацию РИА Новости подтвердили еще два источника в ракетно-космической отрасли.
Ранее стало известно о переносе пуска на резервную дату - 22 июня – "из-за обнаруженных замечаний". "Роскосмос" не уточнял, к каким системам возникли вопросы. В материалах НПО им. Лавочкина (имеются в распоряжении РИА Новости) говорится, что пуск может состояться и в резервную дату 12 июля.