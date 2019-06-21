Гаврилов назвал акцию в Тбилиси ударом по доверию граждан к властям Грузии

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Глава российской делегации в Международной ассамблее православия (МАП), депутат Госдумы Сергей Гаврилов считает, что выступления радикалов, которые привели к срыву заседания в Тбилиси - удар по правящей коалиции в Грузии и подрыв доверия граждан к ней.
"Это - удар по самой власти и по тому доверию, которое граждане Грузии оказывают нынешней правящей коалиции", - заявил Гаврилов РИА Новости.
По его словам, Россия заинтересована развивать отношения с Грузией в экономике, туризме, культурной сфере, и "этому должен был послужить визит депутатов - для развития и укрепления наших отношений на православной основе".
"Мы знаем, что церковь в Грузии подвергается огромному давлению и нападкам со стороны экстремистов, и мы бы хотели выразить солидарность и с Грузинской православной церковью, и с грузинским обществом", - добавил он.