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РИА Новости

Гаврилов назвал акцию в Тбилиси ударом по доверию граждан к властям Грузии

Вчера, 10:10
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© AP Photo / Roxana TanasachiПротесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
© AP Photo / Roxana Tanasachi
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Глава российской делегации в Международной ассамблее православия (МАП), депутат Госдумы Сергей Гаврилов считает, что выступления радикалов, которые привели к срыву заседания в Тбилиси - удар по правящей коалиции в Грузии и подрыв доверия граждан к ней.
"Это - удар по самой власти и по тому доверию, которое граждане Грузии оказывают нынешней правящей коалиции", - заявил Гаврилов РИА Новости.
Акция протеста против выступления российского депутата Сергея Гаврилова в парламенте Грузии. 20 июня 2019
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По его словам, Россия заинтересована развивать отношения с Грузией в экономике, туризме, культурной сфере, и "этому должен был послужить визит депутатов - для развития и укрепления наших отношений на православной основе".
"Мы знаем, что церковь в Грузии подвергается огромному давлению и нападкам со стороны экстремистов, и мы бы хотели выразить солидарность и с Грузинской православной церковью, и с грузинским обществом", - добавил он.
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Протесты в ГрузииСергей ГавриловРоссияГрузияВ мире
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