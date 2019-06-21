Отечественные комплексы для досмотра на таможне наделят интеллектом

"В конце года - начале следующего мы планируем создание системы, способной в автоматическом режиме определять запрещенные к провозу вещества или предметы. Для этого сейчас создается специальная база данных с максимальным количеством объектов, а также специальное ПО для обработки этой информации. Использование технологии искусственного интеллекта позволит нам повысить эффективность работы ИДК и сократит влияние человеческого фактора при досмотре", - сказал Фурсиков.