Отечественные комплексы для досмотра на таможне наделят интеллектом

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российские инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК) смогут в автоматическом режиме определять запрещенные к провозу предметы или вещества благодаря внедрению технологии искусственного интеллекта, заявил РИА Новости советник генерального директора холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех) – руководитель проекта ИДК Константин Фурсиков.
"В конце года - начале следующего мы планируем создание системы, способной в автоматическом режиме определять запрещенные к провозу вещества или предметы. Для этого сейчас создается специальная база данных с максимальным количеством объектов, а также специальное ПО для обработки этой информации. Использование технологии искусственного интеллекта позволит нам повысить эффективность работы ИДК и сократит влияние человеческого фактора при досмотре", - сказал Фурсиков.
Он отметил, что сегодня также продолжаются работы, направленные на повышение возможностей производимых комплексов по обнаружению запрещенных объектов и веществ контролируемых грузов. Так, ведутся работы по созданию алгоритмов, способных "вычитать" стенки контейнера, чтобы исключить возможность "закладок" в самом металлическом корпусе.