Глава делегации из РФ рассказал о событиях в здании грузинского парламента

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов в разговоре с "Коммерсантом" Депутат Госдумы Сергей Гаврилов в разговоре с "Коммерсантом" рассказал о событиях, с которых начался протест перед зданием грузинского парламента.

По его словам, в кресло главы парламента его посадила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий".

Гаврилов напомнил, что уже занимал почетное кресло в других странах и это никогда не вызывало проблем.

"И мы с Генеральным секретарем Межпарламентской ассамблеи — депутатом греческого парламента — пополам заняли места в президиуме. Мы корректно начали вести мероприятие". Сергей Гаврилов

Однако во время перерыва в здание ворвались экстремисты. Они заняли президиум и уничтожили документы.

После этого делегациям пришлось покинуть парламент и завершить заседание в гостинице.

Гаврилов добавил, что экстремисты угрожали ему расправой и даже ударили.

Кроме того, он назвал "ложью и провокацией" появившуюся в СМИ информацию о том, что воевал в Абхазии.

"Я еще раз заявляю, что никогда не участвовал в боевых действиях в Абхазии и в любой другой стране. Никогда и нигде я не участвовал в боевых действиях, не носил оружия", — подчеркнул Гаврилов.

Протесты в Тбилиси

На этой неделе в грузинской столице прошла 26-я Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия. В ней приняли участие делегаты из России во главе с президентом МАП Сергеем Гавриловым, который открыл сессию, сидя в кресле главы парламента. Это вызвало недовольство со стороны оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии", которые покинули заседание.

Затем здание парламента захватили радикалы. Участники акции призвали российских делегатов немедленно покинуть Грузию.

Кроме того, они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.