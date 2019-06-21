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РИА Новости

Глава делегации из РФ рассказал о событиях в здании грузинского парламента

Вчера, 09:58
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы Сергей Гаврилов
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов в разговоре с "Коммерсантом" рассказал о событиях, с которых начался протест перед зданием грузинского парламента.
По его словам, в кресло главы парламента его посадила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий".
Гаврилов напомнил, что уже занимал почетное кресло в других странах и это никогда не вызывало проблем.

"И мы с Генеральным секретарем Межпарламентской ассамблеи — депутатом греческого парламента — пополам заняли места в президиуме. Мы корректно начали вести мероприятие".

Сергей Гаврилов
Однако во время перерыва в здание ворвались экстремисты. Они заняли президиум и уничтожили документы.
После этого делегациям пришлось покинуть парламент и завершить заседание в гостинице.
Гаврилов добавил, что экстремисты угрожали ему расправой и даже ударили.
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Кроме того, он назвал "ложью и провокацией" появившуюся в СМИ информацию о том, что воевал в Абхазии.
"Я еще раз заявляю, что никогда не участвовал в боевых действиях в Абхазии и в любой другой стране. Никогда и нигде я не участвовал в боевых действиях, не носил оружия", — подчеркнул Гаврилов.

Протесты в Тбилиси

На этой неделе в грузинской столице прошла 26-я Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия. В ней приняли участие делегаты из России во главе с президентом МАП Сергеем Гавриловым, который открыл сессию, сидя в кресле главы парламента. Это вызвало недовольство со стороны оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии", которые покинули заседание.
Затем здание парламента захватили радикалы. Участники акции призвали российских делегатов немедленно покинуть Грузию.
Кроме того, они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.
В российском МИД заявили, что Москва возмущена действиями радикалов.
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