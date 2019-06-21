Гаврилов назвал события в Грузии заранее продуманной акцией

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Срыв радикалами заседания Международной ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси — это заранее продуманная акция, заявил РИА Новости глава российской делегации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

"Я думаю, задачей этой акции было усложнить отношения с Россией, блокировать возможное укрепление отношений, нанести удар по православным ценностям Грузии", — считает Гаврилов.

По его словам, акция управлялась, в том числе, англоговорящими инструкторами. Гаврилов подчеркнул, что у протестующих были заранее подготовлены плакаты и "кричалки", а заседание ассамблеи стало лишь поводом для начала выступлений.

На этой неделе в грузинской столице прошла 26-я Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия. В ней приняли участие делегаты из России во главе с президентом МАП Сергеем Гавриловым, который открыл сессию, сидя в кресле главы парламента. При этом, как подчеркнул депутат, на место спикера его посадила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий".

Это вызвало недовольство со стороны оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии", которые покинули заседание.

Затем здание парламента захватили радикалы. Участники акции призвали российских делегатов немедленно покинуть Грузию. Кроме того, они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.