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РИА Новости

Президент Грузии досрочно завершит визит в Белоруссию, сообщил источник

Вчера, 09:25
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© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкСаломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Саломе Зурабишвили. Архивное фото
МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили планирует раньше намеченного завершить свой визит в Белоруссию, покинув Минск после встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко, заявил РИА Новости в пятницу источник в органах госуправления Белоруссии.
Президент Грузии прибыла в Минск с визитом в четверг. Предполагалось, что она проведет ряд встреч, в том числе с Лукашенко и премьер-министром республики Сергеем Румасом. Кроме того, грузинский лидер должна была присутствовать на церемонии открытия II Европейских игр 21 июня.
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"Президент Грузии планирует раньше намеченного завершить визит. Вместе с тем запланированная на пятницу встреча с президентом Лукашенко состоится, правда, несколько раньше намеченного", - сказал источник.
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Протесты в ГрузииСаломе ЗурабишвилиБелоруссияГрузияВ мире
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