Президент Грузии досрочно завершит визит в Белоруссию, сообщил источник

МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили планирует раньше намеченного завершить свой визит в Белоруссию, покинув Минск после встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко, заявил РИА Новости в пятницу источник в органах госуправления Белоруссии.

Президент Грузии прибыла в Минск с визитом в четверг. Предполагалось, что она проведет ряд встреч, в том числе с Лукашенко и премьер-министром республики Сергеем Румасом. Кроме того, грузинский лидер должна была присутствовать на церемонии открытия II Европейских игр 21 июня.