Центр Тбилиси приводят в порядок после разгона митинга

ТБИЛИСИ, 21 июн - РИА Новости. Проспект Руставели в центре грузинской столицы приводят в порядок после того, как ночью спецназ разогнал при помощи слезоточивого газа и водометов тысячный митинг, передает РИА Новости.

Автомобильное движение на центральных улицах столицы восстановлено. Проспект Руставели оцеплен патрулем и экспертами-криминалистами. Спецназ сумел разогнать большую часть митингующих, однако пара десятков молодых людей долго не расходились. Они разгромили офис правящей партии "Грузинская мечта" и сожгли их флаг, закидывали правоохранителей бутылками и мебелью из прилегающих уличных кафе, перевернули полицейскую машину.

В свою очередь, директор одной из клиник грузинской столицы Георгий Кордзахия сообщил, что в их медицинское учреждение были доставлены 24 человека, из них два пациента "получили тяжелые повреждения глаза, им понадобилась энуклеация". По последним данным Минздрава, всего в ходе акции пострадали более 70 человек, половина из них - правоохранители.

Оппозиция призвала участников акции возобновить выступления в пятницу вечером в 19.00 (18.00 мск). Премьер-министр Бахтадзе ранее сообщил, что "справедливый протест населения перерос в политическое противостояние".

Протесты захлестнули Тбилиси в четверг, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. В ходе протестов пострадали более 70 человек.