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РИА Новости

В МИД Абхазии прокомментировали события в парламенте Грузии

Вчера, 09:01
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СУХУМ, 21 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел Абхазии отреагировало на события в парламенте Грузии и возмущено заявлением грузинского депутата во время заседания сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия, сообщается на сайте абхазского МИДа.
В Тбилиси в четверг прошла 26-я Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия, в ней участвовали делегаты из России во главе с президентом МАП Сергеем Гавриловым. Утренняя сессия МАП состоялась в четверг в зале пленарных заседаний парламента. Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии. Это вызвало недовольство оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии". Оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано. Здание парламента захватили радикалы. Как заявил РИА Новости Гаврилов, радикалы во время экстремистской акции в парламенте облили его водой и пытались отобрать документы.
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"Грузинские парламентарии, представляющие оппозиционные политические силы, грубо сорвали заседание сессии МАП (Межпарламентской Ассамблеи Православия – ред.). В ходе возникшей полемики депутат парламента Грузии, член "Европейской Грузии" Акакий Бобохидзе выкрикнул оскорбительную реплику, в которой, по сути, признался в совершенных им убийствах на территории Абхазии", - указывается в сообщении МИД.
В министерстве отметили, что столь циничное признание, высказанное официальным лицом с трибуны парламента Грузии, вызывает в Абхазии законное возмущение.
"Подобное "заявление" не останется без правовых последствий для лица, открыто бравирующего своими военными преступлениями. Представители республики Абхазия намерены затронуть озвученное грузинским парламентарием "заявление" и его содержательную сторону в ходе предстоящего раунда Международных Женевских дискуссий и обратить на него внимание сопредседателей и всех участников дискуссий", - указывается в сообщении.
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В МИД Абхазии добавили, что "на основании публичного признания в совершении преступлений на территории Абхазии", считают необходимым "поставить вопрос об уголовной ответственности депутата парламента Грузии Бобохидзе".
В МИД РФ ранее заявили, что Москва возмущена действиями радикалов, сорвавших работу генассамблеи МАП в Тбилиси. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что действия руководства Грузии при проведении сессии МАП противоречат нормам проведения международных мероприятий.
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Володин прокомментировал действия грузинских властей на МАП
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