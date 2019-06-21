В МИД Абхазии прокомментировали события в парламенте Грузии

СУХУМ, 21 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел Абхазии отреагировало на события в парламенте Грузии и возмущено заявлением грузинского депутата во время заседания сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия, сообщается на сайте абхазского МИДа.

В Тбилиси в четверг прошла 26-я Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия, в ней участвовали делегаты из России во главе с президентом МАП Сергеем Гавриловым. Утренняя сессия МАП состоялась в четверг в зале пленарных заседаний парламента. Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии. Это вызвало недовольство оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии". Оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано. Здание парламента захватили радикалы. Как заявил РИА Новости Гаврилов, радикалы во время экстремистской акции в парламенте облили его водой и пытались отобрать документы.

"Грузинские парламентарии, представляющие оппозиционные политические силы, грубо сорвали заседание сессии МАП (Межпарламентской Ассамблеи Православия – ред.). В ходе возникшей полемики депутат парламента Грузии, член "Европейской Грузии" Акакий Бобохидзе выкрикнул оскорбительную реплику, в которой, по сути, признался в совершенных им убийствах на территории Абхазии", - указывается в сообщении МИД.

В министерстве отметили, что столь циничное признание, высказанное официальным лицом с трибуны парламента Грузии, вызывает в Абхазии законное возмущение.

"Подобное "заявление" не останется без правовых последствий для лица, открыто бравирующего своими военными преступлениями. Представители республики Абхазия намерены затронуть озвученное грузинским парламентарием "заявление" и его содержательную сторону в ходе предстоящего раунда Международных Женевских дискуссий и обратить на него внимание сопредседателей и всех участников дискуссий", - указывается в сообщении.

В МИД Абхазии добавили, что "на основании публичного признания в совершении преступлений на территории Абхазии", считают необходимым "поставить вопрос об уголовной ответственности депутата парламента Грузии Бобохидзе".