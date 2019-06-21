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РИА Новости

В Приамурье рассказали о лечении детей, заразившихся гепатитом в больнице

Вчера, 08:40
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июн — РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал о лечении онкобольных детей, которые заразились гепатитом С в больнице.
По его словам, не всех могут вылечить "сегодняшними лекарствами".
"Есть лекарства в мире, которые могут быть применены, но в силу возраста не ко всем они могут быть применены", — сказал он и добавил, что по каждому ребенку есть "дорожная карта".
Также Орлов сообщил, что после заражения в Приамурье модернизируют станцию переливания крови.
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В конце декабря прошлого года депутат Заксобрания области Сергей Труш рассказал, что 26 онкобольных детей заразились гепатитом в Амурской областной детской клинической больнице. Позднее стало известно о заражениях в 2012-2013 годах. Возбуждено уголовное дело, его передали в центральный аппарат СК.
Местное управление Роспотребнадзора сообщило, что причины распространения вируса гепатита С в больнице устранены. Губернатор Приамурья признал, что проблема появилась еще в 2008-2009 годах.
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27 декабря 2018, 17:16
Что стоит за историей с заражением онкобольных детей гепатитом С
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Василий ОрловАмурская областьРоссияОбщество
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