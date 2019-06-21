Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-21T09:58Z
https://ria.ru/20190621/1555769481.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152700/50/1527005089_0:275:2973:1947_1036x0_80_0_0_66f88f17963517f18599b6e647e7e5b4.jpg
РИА Новости

На Байконуре перенесли запуск ракеты "Протон-М"

Вчера, 08:32
16722
© РИА Новости / Олег Урусов / Перейти в фотобанкВывоз ракеты "Протон-М"
Вывоз ракеты Протон-М
© РИА Новости / Олег Урусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. На Байконуре отложили запуск "Протона-М", сообщили в "Роскосмосе".
"При подготовке ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "ДМ-03" и космической обсерваторией "Спектр-РГ" было выявлено замечание", — уточнили в госкорпорации. Релиз опубликован в Twitter.
Источник в космической отрасли рассказал, что причиной мог стать разрядившийся аккумулятор телескопа.
Сейчас рабочая группа изучает ситуацию, решение будет принято после полудня.
Сначала сообщалось, что старт отложен на сутки. Позже озвучили резервную дату — 12 июля.

Миссия

Пуск был назначен на 15:17 мск пятницы. Через два часа российско-немецкая астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" должна была отделиться от "разгонника" и начать полет к точке Лагранжа L2 — специальной локации, где уравновешивается гравитационное влияние Солнца и Земли. Полет к ней занимает почти три месяца.
За четыре года работы телескоп сделает восемь полных обзоров небесной сферы. Еще 2,5 года будут посвящены точечным наблюдениям объектов вселенной по заявкам мирового научного сообщества.
Примечательно, что "Спектр-РГ" станет первым российским аппаратом, который отправится в окрестность именно точки L2 (точек Лагранжа несколько, L2 расположена за Землей, если смотреть со стороны Солнца).
Ожидается, что космическая обсерватория обнаружит около 100 тысяч массивных скоплений галактик, около трех миллионов сверхмассивных черных дыр, сотни тысяч звезд с активными коронами и аккрецирующих белых карликов, десятки тысяч звездообразующих галактик и много других объектов.
Также запланированы исследования свойств горячей межзвездной и межгалактической плазмы.
619516318
Обсудить 1
Байконур (космодром)РоскосмосРоссияРИА Наука
Рекомендуем
Стенд национального института развития ВЭБ.РФ
ВЭБ подал в Стокгольмский арбитраж иск к Украине
РИА
Новости
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Глава МИД Литвы заявил о "неуважении" из-за "Северного потока — 2"
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп одобрил удары по Ирану, но затем передумал, пишет NYT
Лента
новостей
Действующий глава государства, кандидат на выборах президента Милош Земан на избирательном участке в Праге
Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма
Американский военный стоит рядом с зенитно-ракетным комплексом Patriot на военной базе в Мораге, Польша
Грядет битва США и Европы из-за советского оружия
Пентагон в Вашингтоне
Пентагон обвинил Москву в попытке изменить мировой порядок
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе
Спикер парламента Грузии ушел в отставку
Стетоскоп
Британка "в шутку" послушала сына стетоскопом и обнаружила опасную болезнь
Рассвет в Москве
Самая короткая ночь в году наступит 21 июня
Инспектор ГИБДД
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Здание Конгресса США в Вашингтоне
В США предложили ввести санкции против госдолга России
Военный парад вооруженных сил Ирана в Тегеране
Вашингтон предупреждал Тегеран о планируемой атаке, сообщает Reuters
Саломе Зурабишвили. Архивное фото
Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов
Белая медведица гуляет по улицам Норильска. 19 июня 2019
Гулявшую по Норильску медведицу доставят в красноярский зоопарк
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:29Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании
03:21Назван ранний признак неизлечимой болезни
03:04"Ростех" представит новое поколение досмотровых комплексов на базе "КамАЗа"
02:42Исследование выявило роль русского языка в жизни украинцев
02:32Американская журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
02:13Трамп рассказал, с чем столкнется Иран в случае войны с США
02:09TUI собирается перебронировать туры в Грузию на Абхазию, Турцию и юг России
02:06Источник сообщил о переносе запусков американских кораблей Starliner к МКС
02:02Biletix планирует возвращать деньги за авиабилеты в Грузию в полном объеме
01:59В Ассоциации туроператоров назвали сроки возврата денег за туры в Грузию
01:55АТОР опубликовала памятку для россиян, купивших тур в Грузию
01:50Число жертв беспорядков в Гондурасе достигло трех человек, сообщают СМИ
01:47Матвиенко призвала отстаивать историческую правду о Второй мировой войне
01:45США пригрозили Ирану новыми мерами
01:41"Нет больше Грузии": режиссер Стуруа прокомментировал протесты в Тбилиси
01:23Первый канал отложил премьеру документального фильма о Чернобыле
01:18В Челябинской области загорелась кровля трехэтажного жилого дома
01:17Макрон наградил Элтона Джона Орденом почетного легиона Франции
01:15В Кремле назвали условие отмены запрета на полеты в Грузию
01:09В Совфеде прокомментировали запрет на полеты в Грузию
Лента новостейМолния