На Байконуре перенесли запуск ракеты "Протон-М"

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. На Байконуре отложили запуск "Протона-М", сообщили в "Роскосмосе".

"При подготовке ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "ДМ-03" и космической обсерваторией "Спектр-РГ" было выявлено замечание", — уточнили в госкорпорации. Релиз опубликован в Twitter

Источник в космической отрасли рассказал, что причиной мог стать разрядившийся аккумулятор телескопа.

Сейчас рабочая группа изучает ситуацию, решение будет принято после полудня.

Сначала сообщалось, что старт отложен на сутки. Позже озвучили резервную дату — 12 июля.

Миссия

Пуск был назначен на 15:17 мск пятницы. Через два часа российско-немецкая астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" должна была отделиться от "разгонника" и начать полет к точке Лагранжа L2 — специальной локации, где уравновешивается гравитационное влияние Солнца и Земли. Полет к ней занимает почти три месяца.

За четыре года работы телескоп сделает восемь полных обзоров небесной сферы. Еще 2,5 года будут посвящены точечным наблюдениям объектов вселенной по заявкам мирового научного сообщества.

Примечательно, что "Спектр-РГ" станет первым российским аппаратом, который отправится в окрестность именно точки L2 (точек Лагранжа несколько, L2 расположена за Землей, если смотреть со стороны Солнца).

Ожидается, что космическая обсерватория обнаружит около 100 тысяч массивных скоплений галактик, около трех миллионов сверхмассивных черных дыр, сотни тысяч звезд с активными коронами и аккрецирующих белых карликов, десятки тысяч звездообразующих галактик и много других объектов.