В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов

ХАБАРОВСК, 21 июн — РИА Новости. Хабаровские врачи борются за жизнь ребенка и его родителей, которые попали в больницу с диагнозом "трихинеллез" после употребления псевдовакцины, сообщается на Хабаровские врачи борются за жизнь ребенка и его родителей, которые попали в больницу с диагнозом "трихинеллез" после употребления псевдовакцины, сообщается на сайте Росздравнадзора.

В ведомстве рассказали, что мужчина и женщина прочитали в интернете о "волшебной силе мощного иммуностимулятора", выпили его и дали своему ребенку. Псевдовакцина оказалась взвесью живых личинок трихинелл — разновидности червей-паразитов.

Через две недели семью госпитализировали.

Отмечается, что сейчас правоохранительные органы разбираются с создателем псевдовакцины — ветеринаром по образованию.