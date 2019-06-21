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РИА Новости

В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов

Вчера, 08:30
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ХАБАРОВСК, 21 июн — РИА Новости. Хабаровские врачи борются за жизнь ребенка и его родителей, которые попали в больницу с диагнозом "трихинеллез" после употребления псевдовакцины, сообщается на сайте Росздравнадзора.
В ведомстве рассказали, что мужчина и женщина прочитали в интернете о "волшебной силе мощного иммуностимулятора", выпили его и дали своему ребенку. Псевдовакцина оказалась взвесью живых личинок трихинелл — разновидности червей-паразитов.
Через две недели семью госпитализировали.
Отмечается, что сейчас правоохранительные органы разбираются с создателем псевдовакцины — ветеринаром по образованию.
Трихинеллез — заболевание, вызываемое паразитами. Оно сопровождается лихорадкой, миалгиями (болями в мыщцах), отеком лица, кожной сыпью, эозинофилией крови, а в тяжелых случаях — поражением внутренних органов и центральной нервной системы. Иногда заболевание приводит к параличу дыхательных путей и даже смерти.
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