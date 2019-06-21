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РИА Новости

В Приамурье обновят станцию переливания крови после инцидента с заражением

Вчера, 08:18
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июн - РИА Новости. Станцию переливания крови модернизируют в Приамурье после истории с заражением онкобольных детей гепатитом С, рассказал в пятницу журналистам губернатор региона Василий Орлов.
В конце декабря 2018 года депутат заксобрания Амурской области Сергей Труш рассказал, что в 2018 году в регионе гепатитом заразились 26 онкобольных детей, все они лечились в Амурской областной детской клинической больнице (АОДКБ). Позднее депутат уточнил, что родители сообщают также о заражениях в 2012-2013 годах. Уголовное дело о заражении детей передано в центральный аппарат СК.
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"Мы постарались охватить все возможные причины появления вируса. В частности станцию переливания крови, хотя Роспотребнадзор говорит, что это не было причиной, но врачебное сообщество предположило, что специалисты должны в том числе модернизировать станцию переливания крови. Сейчас ведется проектирование, и мы станцию переливания крови значительно модернизируем",- сказал Орлов.
Глава Приамурья уточнил, что станция "будет практически новой, с соответствующим оборудованием, с соответствующими требованиями о недопущении такой ситуации".
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Управление Роспотребнадзора по Амурской области в декабре 2018 года сообщило, что причины распространения вируса гепатита С в больнице устранены. Губернатор Приамурья признал, что проблема появилась еще в 2008-2009 годах.
"Это все история прошлых периодов, 10 лет назад все это началось, начинаются первые случаи десятилетней давности",- повторил Орлов журналистам в пятницу.
Ранее в Благовещенском городском суде РИА Новости сообщили, что поступило около 23 исков от управления Роспотребнадзора к АОДКБ о компенсации морального вреда в связи с заражением онкобольных детей. Отец одной из заразившихся девочек рассказал РИА Новости, что требует от больницы 15 миллионов рублей.
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Василий ОрловАмурская областьОбщество
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