В Приамурье обновят станцию переливания крови после инцидента с заражением

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июн - РИА Новости. Станцию переливания крови модернизируют в Приамурье после истории с заражением онкобольных детей гепатитом С, рассказал в пятницу журналистам губернатор региона Василий Орлов.

В конце декабря 2018 года депутат заксобрания Амурской области Сергей Труш рассказал, что в 2018 году в регионе гепатитом заразились 26 онкобольных детей, все они лечились в Амурской областной детской клинической больнице (АОДКБ). Позднее депутат уточнил, что родители сообщают также о заражениях в 2012-2013 годах. Уголовное дело о заражении детей передано в центральный аппарат СК.

"Мы постарались охватить все возможные причины появления вируса. В частности станцию переливания крови, хотя Роспотребнадзор говорит, что это не было причиной, но врачебное сообщество предположило, что специалисты должны в том числе модернизировать станцию переливания крови. Сейчас ведется проектирование, и мы станцию переливания крови значительно модернизируем",- сказал Орлов.

Глава Приамурья уточнил, что станция "будет практически новой, с соответствующим оборудованием, с соответствующими требованиями о недопущении такой ситуации".

Управление Роспотребнадзора по Амурской области в декабре 2018 года сообщило, что причины распространения вируса гепатита С в больнице устранены. Губернатор Приамурья признал, что проблема появилась еще в 2008-2009 годах.

"Это все история прошлых периодов, 10 лет назад все это началось, начинаются первые случаи десятилетней давности",- повторил Орлов журналистам в пятницу.