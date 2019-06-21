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РИА Новости

ВЭБ подал в Стокгольмский арбитраж иск к Украине

Вчера, 08:08
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтенд национального института развития "ВЭБ.РФ"
Стенд национального института развития ВЭБ.РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. ВЭБ.РФ обратился в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с иском к Украине.
Госкорпорация требует возместить убытки, причиненные дочке ВЭБа — Проминвестбанку — в результате нарушения Киевом соглашения о взаимной защите инвестиций. Документ был подписан Кабмином Украины и правительством России в 1998 году.

"Сегодня пришло время призвать их к ответу. Мы убеждены, что состав арбитража под эгидой Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма поддержит нашу позицию и ВЭБ взыщет с Украины все причиненные банку убытки", — приводятся в релизе слова старшего вице-президента правового блока ВЭБа Игоря Краснова.

Уточняется, что корпорация приобрела акции Проминвестбанка в 2008 году и вложила в его развитие более 2,7 миллиарда долларов.
Украина в марте 2017-го ввела санкции против всех пяти работавших в стране структур российских госбанков, в том числе против Проминвестбанка, запретив им любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур.
Ранее первый зампред ВЭБа Михаил Кузовлев в интервью РИА Новости сообщал, что коммерческой перспективы у банка на Украине нет и он будет работать как банк плохих долгов.
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ВЭБСтокгольм (город)УкраинаЭкономика
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