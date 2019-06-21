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РИА Новости

Ученые рассказали о состоянии косаток, выпущенных из "китовой тюрьмы"

Вчера, 08:03
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© РИА Новости / Михаил КирилловКосаток из "китовой тюрьмы" во Владивостоке начали перегружать в машины для выпуска. 20 июня 2019
Косаток из китовой тюрьмы во Владивостоке начали перегружать в машины для выпуска. 20 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Кириллов
Косаток из "китовой тюрьмы" во Владивостоке начали перегружать в машины для выпуска. 20 июня 2019
ВЛАДИВОСТОК, 21 июн - РИА Новости. Машины с первой партией косаток и белух из "китовой тюрьмы" в пятницу прибудут в Хабаровск, животные чувствуют себя хорошо, сообщил РИА Новости представитель Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
В четверг первую партию из двух косаток и шести белух погрузили на машины и отправили к месту выпуска в Охотском море.
"Состояние животных, по словам ветеринаров, в настоящий момент хорошее, впереди плановая остановка в Хабаровске для смены воды в контейнерах", - сказал собеседник.
По его словам, ожидается, что машины прибудут в Хабаровск в пятницу.
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 июня 2019
20 июня, 13:41
Путин назвал причину медленного решения проблемы с "китовой тюрьмой"
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток – все они оказались детенышами - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже 3 белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средней в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
Перегрузка одной из косаток в грузовой автомобиль на причале в бухте Средняя в Приморском крае. 20 июня 2019
Вчера, 07:19
Ученый рассказал, когда из "китовой тюрьмы" выпустят вторую группу животных
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