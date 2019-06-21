В Хабаровске надеются получить для аэропорта "Новый" режим "открытого неба"

ХАБАРОВСК, 21 июн — РИА Новости. Власти Хабаровского края планируют расширить возможности аэропорта Хабаровска, добившись получения им режима "открытого неба" пятой и шестой степени свободы, сообщает краевое правительство.

Всего существует девять степеней "свобод воздуха", хабаровский аэропорт имеет четыре степени. В аэропорту Владивостока действует режим "открытого небо" пятой степени свободы.

"Мы планируем развивать краевой аэропорт как хаб и добиться присвоения ему возможностей пятой и шестой степени "свободы воздуха". Пятая "свобода" дает авиакомпаниям право перевозить за плату пассажиров и грузы из одного иностранного государства в другое при полете в свою страну, причем во всех пунктах посадки продаются билеты для полета в любой из этих пунктов в любом направлении. Шестая - право на перевозку пассажиров и груза из одной страны в другую с остановкой в своей стране", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожного хозяйства края Валерия Немытова.

По его словам, в перспективе это может помочь снизить стоимость авиабилетов для местных жителей. Сейчас таким статусом обладает аэропорт Владивостока, который работает в рамках этого режима только с аэропортами Южной Кореи.

Сообщается, что в правительстве Хабаровского края создана межведомственная комиссия, которая работает над стратегией развития авиаперевозок в крае. Концепция развития международных, межрегиональных и авиаперевозок внутри края будет готова в начале июля.

Отмечается, что в сентябре прошлого года Минтранс решил не распространять режим "открытого неба" на аэропорт Хабаровска, мотивируя отказ политикой поддержки отечественных перевозчиков. Однако после этого авиакомпания "Аэрофлот" не увеличила, а сократила количество рейсов. Например, из Хабаровска в Москву - до одного в день, передав свои функции дочерней компании "Россия".