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РИА Новости

В Хабаровске надеются получить для аэропорта "Новый" режим "открытого неба"

Вчера, 07:46
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© Фото : АО "Хабаровский аэропорт"Строительство нового пассажирского терминала аэропорта Хабаровска. Архивное фото
Строительство нового пассажирского терминала аэропорта Хабаровска. Архивное фото
© Фото : АО "Хабаровский аэропорт"
Строительство нового пассажирского терминала аэропорта Хабаровска. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 21 июн — РИА Новости. Власти Хабаровского края планируют расширить возможности аэропорта Хабаровска, добившись получения им режима "открытого неба" пятой и шестой степени свободы, сообщает краевое правительство.
Всего существует девять степеней "свобод воздуха", хабаровский аэропорт имеет четыре степени. В аэропорту Владивостока действует режим "открытого небо" пятой степени свободы.
"Мы планируем развивать краевой аэропорт как хаб и добиться присвоения ему возможностей пятой и шестой степени "свободы воздуха". Пятая "свобода" дает авиакомпаниям право перевозить за плату пассажиров и грузы из одного иностранного государства в другое при полете в свою страну, причем во всех пунктах посадки продаются билеты для полета в любой из этих пунктов в любом направлении. Шестая - право на перевозку пассажиров и груза из одной страны в другую с остановкой в своей стране", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожного хозяйства края Валерия Немытова.
По его словам, в перспективе это может помочь снизить стоимость авиабилетов для местных жителей. Сейчас таким статусом обладает аэропорт Владивостока, который работает в рамках этого режима только с аэропортами Южной Кореи.
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Сообщается, что в правительстве Хабаровского края создана межведомственная комиссия, которая работает над стратегией развития авиаперевозок в крае. Концепция развития международных, межрегиональных и авиаперевозок внутри края будет готова в начале июля.
Отмечается, что в сентябре прошлого года Минтранс решил не распространять режим "открытого неба" на аэропорт Хабаровска, мотивируя отказ политикой поддержки отечественных перевозчиков. Однако после этого авиакомпания "Аэрофлот" не увеличила, а сократила количество рейсов. Например, из Хабаровска в Москву - до одного в день, передав свои функции дочерней компании "Россия".
В международном аэропорту Хабаровск в рамках ТОСЭР "Хабаровск" строится новый терминал внутренних авиалиний пропускной способностью 3 миллиона человек в год. Объем инвестиционных вложений в проект, как ожидается, составит 4,9 миллиарда рублей. Здание терминала будет сдано в эксплуатацию в сентябре 2019 года.
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