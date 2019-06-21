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РИА Новости

Ученый рассказал, когда из "китовой тюрьмы" выпустят вторую группу животных

Вчера, 07:19
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© РИА Новости / Алена Степанова / Перейти в фотобанкПерегрузка одной из косаток в грузовой автомобиль на причале в бухте Средняя в Приморском крае. 20 июня 2019
Перегрузка одной из косаток в грузовой автомобиль на причале в бухте Средняя в Приморском крае. 20 июня 2019
© РИА Новости / Алена Степанова
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Перегрузка одной из косаток в грузовой автомобиль на причале в бухте Средняя в Приморском крае. 20 июня 2019
ВЛАДИВОСТОК, 21 июн — РИА Новости. Отправка следующей партии животных из "китовой тюрьмы" к месту выпуска в Охотском море ожидается не ранее, чем туда доставят первую партию, сообщил РИА Новости представитель Тихоокеанского филиала НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
"Одновременно транспортировать (две партии. — Прим. ред.) не будут", — сказал он.
По его словам, животные чувствуют себя хорошо.
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"Китовая тюрьма" в Приморье

В октябре прошлого года представители Гринписа заявили о подготовке незаконной продажи из России в Китай 13 краснокнижных косаток. По данным организации, за пять лет туда вывезли 15 млекопитающих. Как минимум 11 из 13 косаток содержали недалеко от Находки, в бухте Средняя, которую экологи окрестили "китовой тюрьмой", так как животные страдали от холода, снега и льда.
Следователи возбудили дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По информации СК, 11 косаток оказались детенышами, 90 белух не достигли половой зрелости, а 13 из них было меньше года.
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В феврале Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить соблюдение закона по добыче и охране морских млекопитающих, в том числе в бухте Средняя.
Сахалинский областной суд постановил, что косаток, попавших в "китовую тюрьму" в Приморье, выловили в 2018 году незаконно.
Южно-Сахалинский городской суд начал рассматривать иск "Эковахты Сахалина", клуба "Бумеранг" и общественной организации "Друзья океана" к Росрыболовству и Росприроднадзору о выпуске косаток и белух.
Общественники требуют признать незаконными приказы об утверждении квот на вылов косаток и белух в 2018 году и обязать Росприроднадзор изъять выловленных животных и выпустить на свободу.
В четверг первую партию из двух косаток и шести белух погрузили на машины и отправили к месту выпуска в Охотском море.
Ранее ВНИРО сообщало, что операцию по выпуску всех животных завершат до октября.
Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
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История "китовой тюрьмы"
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