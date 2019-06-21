В Приморье сфотографировали леопарда-"крестницу" Памелы Андерсон с котенком

ВЛАДИВОСТОК, 21 июн - РИА Новости. Ученые получили в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье серию снимков самки леопарда-"крестницы" актрисы Памелы Андерсон Leo 38F в сопровождении котенка, сообщает учреждение.

Андерсон неоднократно посещала Россию после того, как в 2015 году стала хранителем дальневосточного леопарда Памелы, которого назвали в ее честь. В 2015 году актриса принимала участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, в рамках форума она обсуждала с главой Минприроды вопросы сохранения популяции амурских тигров и дальневосточных леопардов. Ученые установили, что леопард Памела принесла уже два потомства. Кроме того, она успела стать бабушкой.

© Фото : ФГБУ "Земля леопарда" Самка леопарда-"крестницы" актрисы Памелы Андерсон Leo 38F в сопровождении котенка © Фото : ФГБУ "Земля леопарда" Самка леопарда-"крестницы" актрисы Памелы Андерсон Leo 38F в сопровождении котенка

На сайте нацпарка опубликованы снимки дикой кошки с котенком.

"Очередная проверка автоматических камер на "Земле леопарда" принесла новые данные о жизни скрытной матери и ее котенка. За первое полугодие Памела дважды отметилась перед объективами фотоловушек, и оба раза ее сопровождал котенок. Интересно, что на всех сериях снимков детеныш повторял движения и позы матери. Так, во втором случае, следуя по пятам за Leo 38F, малыш оставил запаховую метку в том же месте, что и самка", - говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что повторение за матерью – естественная форма обучения у животных. Котята на примере мамы учатся обмену метками, выслеживанию добычи, охоте. Нередко на снимках фотоловушек можно увидеть, как детеныши ходят за самками след в след, говорят эксперты.