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РИА Новости

В Приморье сфотографировали леопарда-"крестницу" Памелы Андерсон с котенком

Вчера, 07:16
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© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"Самка леопарда-"крестницы" актрисы Памелы Андерсон Leo 38F в сопровождении котенка
Самка леопарда-крестницы актрисы Памелы Андерсон Leo 38F в сопровождении котенка
© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"
Самка леопарда-"крестницы" актрисы Памелы Андерсон Leo 38F в сопровождении котенка
ВЛАДИВОСТОК, 21 июн - РИА Новости. Ученые получили в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье серию снимков самки леопарда-"крестницы" актрисы Памелы Андерсон Leo 38F в сопровождении котенка, сообщает учреждение.
Андерсон неоднократно посещала Россию после того, как в 2015 году стала хранителем дальневосточного леопарда Памелы, которого назвали в ее честь. В 2015 году актриса принимала участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, в рамках форума она обсуждала с главой Минприроды вопросы сохранения популяции амурских тигров и дальневосточных леопардов. Ученые установили, что леопард Памела принесла уже два потомства. Кроме того, она успела стать бабушкой.
© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"Самка леопарда-"крестницы" актрисы Памелы Андерсон Leo 38F в сопровождении котенка
Самка леопарда-крестницы актрисы Памелы Андерсон Leo 38F в сопровождении котенка
© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"
Самка леопарда-"крестницы" актрисы Памелы Андерсон Leo 38F в сопровождении котенка
На сайте нацпарка опубликованы снимки дикой кошки с котенком.
"Очередная проверка автоматических камер на "Земле леопарда" принесла новые данные о жизни скрытной матери и ее котенка. За первое полугодие Памела дважды отметилась перед объективами фотоловушек, и оба раза ее сопровождал котенок. Интересно, что на всех сериях снимков детеныш повторял движения и позы матери. Так, во втором случае, следуя по пятам за Leo 38F, малыш оставил запаховую метку в том же месте, что и самка", - говорится в сообщении.
Ученые отмечают, что повторение за матерью – естественная форма обучения у животных. Котята на примере мамы учатся обмену метками, выслеживанию добычи, охоте. Нередко на снимках фотоловушек можно увидеть, как детеныши ходят за самками след в след, говорят эксперты.
На последних снимках детенышу Leo 38F около десяти месяцев. Его пол по фото не установлен. Ожидается, что до конца года котенок отделится от матери и приступит к самостоятельной жизни.
Дальневосточный леопард. Архивное фото
18 марта, 07:12
Раненный в Приморье леопард пошел на поправку и сломал фотоловушку
3720012
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Памела АндерсонНациональный парк "Земля леопарда"Приморский крайОбщество
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