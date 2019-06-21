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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Пожаловавшийся Путину бизнесмен рассказал о проверках на своей фабрике

Вчера, 06:56
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной прямой линии. 20 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной прямой линии. 20 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной прямой линии. 20 июня 2019
ПЕНЗА, 21 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Внеплановые проверки на пензенской кондитерской фабрике "Ванюшкины сладости", жалоба на которые поступила в четверг в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным, на прошлой неделе проводили прокуратура, Росприроднадзор и Гострудинспекция, рассказал РИА Новости сооснователь фабрики Николай Кузяков.
Кузяков в четверг на прямой линии с Владимиром Путиным пожаловался на рост внеплановых проверок, отметив, что только на прошлой неделе три надзорных органа проводили проверки на предприятии. Путин сообщил, что в целом в РФ число внеплановых проверок бизнеса надзорными органами уменьшилось на 11%, и власти стремятся сделать так, чтобы проверяющие организации стали менторами и помощниками для бизнеса.
"С 2017 года... было восемь у нас проверок, из них две плановые и шесть внеплановых. Так совпало, что на прошлой неделе проверяла экология (Росприроднадзор), проверяла прокуратура и проверяла трудовая инспекция - это все внеплановые проверки были. С чем связаны, они нам не говорят, просто запрашивают документы", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что проверки проводились по якобы поступившей жалобе, но чего именно касалась жалоба, ревизоры не уточнили. По его словам, в итоге все в администрации фабрики с учредителями работали, "чтобы быстрее предоставить им документы и быстрее освободить бизнес от их натиска".
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"Самое дорогое, что у нас, предпринимателей, есть - это время. Мы должны фокусироваться на развитии бизнеса, а не на гашении конфликтов и выяснении каких-то обстоятельств с надзорными органами", - считает он.
По словам Кузякова, основной целью обращения на прямой линии было акцентировать внимание на этой проблеме. "Если мы ее постоянно будем поднимать, постоянно будем говорить о том, что не штрафуйте, а помогайте развивать бизнес, помогайте советом, будьте наставниками... я думаю, в конце концов, мы сдвинем этот пласт, и станет более цивилизованно", - сказал Кузяков, добавив, что пока у проверяющих "действуют старые привычки".
"Я на самом деле не буду рад, если кого-то (в связи с обращением к Путину) накажут, это ни к чему. Основной посыл не в этом был. Мы не боимся проверок, мы достаточно крупное в регионе предприятие. Основной посыл, чтобы малому бизнесу, который только начинает работать, который год-два существует, ему помочь", - заключил бизнесмен.
Ранее прокуратура Пензенской области заявила, что в связи с обращением Кузякова к президенту даст оценку законности деятельности проверяющих органов.
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Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинПензенская область
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