Трамп заявил, что его поддержка среди латиноамериканцев растет

"Я среди них очень хорошо выступил в прошлый раз, думаю, в этот раз будет еще намного лучше. Я жестко поступаю с Кубой... и Венесуэлой", - сказал Трамп. Иммигранты в США с Кубы и Венесуэлы в большинстве негативно настроены к властям этих латиноамериканских стран.