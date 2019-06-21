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РИА Новости

Трамп заявил, что его поддержка среди латиноамериканцев растет

Вчера, 06:50
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп на встрече с избирателями. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью испаноязычному телеканалу Telemundo, что его поддержка среди избирателей латиноамериканского происхождения растет.
"Я среди них очень хорошо выступил в прошлый раз, думаю, в этот раз будет еще намного лучше. Я жестко поступаю с Кубой... и Венесуэлой", - сказал Трамп. Иммигранты в США с Кубы и Венесуэлы в большинстве негативно настроены к властям этих латиноамериканских стран.
"Поддержка меня среди (латиноамериканцев - ред.) поднялась на 17 пунктов", - отметил президент США.
Последний опрос агентства Ассошиэйтед Пресс показывает, что лишь 26% избирателей-латиноамериканцев поддерживают Трампа.
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19 июня, 18:54
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Дональд ТрампСШАВ мире
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