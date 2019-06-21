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РИА Новости

В Саратове объяснили включение консилиума в платные услуги онкодиспансера

Вчера, 06:40
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САРАТОВ, 21 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Включение онкологического консилиума в перечень платных услуг в саратовском областном онкодиспансере необходимо для оказания этой услуги не имеющим страхового полиса силовикам и иностранцам и не влияет на срок ожидания бесплатного консилиума, заявил РИА Новости в пятницу начальник пресс-службы регионального минздрава Александр Колоколов.
Ранее депутат Госдумы от Саратовской области, один из членов руководства ЕР Ольга Баталина потребовала отменить приказ главврача областного онкодиспансера, который включил проведение онкологического консилиума в перечень платных услуг для пациентов. Она отметила, что консилиум онкобольного — это главное, с чего начинается лечение, поэтому включать его в платные услуги недопустимо. Депутат предположила, что таким образом клиника стимулирует пациентов на получение платных услуг и отодвигает очередь тех, кто не может заплатить.
"Основная цель введения данной медицинской услуги в перечень платных услуг - это обеспечение проведения онкоконсилиума гражданам, не имеющим страхового медицинского полиса - это сотрудники МВД, УФСИН, Росгвардии и так далее, иностранным гражданам, лицам без гражданства, а также с целью осуществления взаиморасчетов между онкодиспансером и другими медучреждениями Саратова", - сказал собеседник агентства.
"Проведение онкоконсилиума на платной основе не влияет на срок ожидания данного вида медицинской помощи (бесплатно)", - подчеркнул Колоколов.
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По его словам, первичный пациент с подозрением на рак или его наличием после осмотра врача-онколога поликлиники онкодиспансера направляется на консилиум для определения тактики лечения.
"Консилиум работает с 10.00 в две смены до последнего пациента. Ежедневно через онкоконсилиум проходит более 70 пациентов, из них удельный вес первичных составляет 67%. Для первичных пациентов срок записи на онкоконсилиум не превышает пяти-семи дней. Помимо амбулаторных пациентов (диспансера) на онкоконсилиум предоставляются пациенты, находящиеся на стационарном лечении в (других) медучреждениях Саратова", - рассказал Колоколов.
Он пояснил, что онкологическую помощь в регионе в рамках программы обязательного медицинского страхования, помимо онкодиспансера, пациентам оказывают ряд клиник, в том числе областная больница, горбольницы №2 и №8 Саратова. Эти клиники направляют в онкодиспансер своих пациентов на обязательный онкоконсилиум, после чего между учреждениями по договорам о платных услугах будут проводиться взаиморасчеты, не затрагивая пациента.
По его словам, в Саратове онкоконсилиумы есть в четырех клиниках. "Онкологический консилиум на платной основе проводится другими медицинскими организациями как на территории Саратовской области, так в и других регионах, а также в ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России", - заключил Колоколов.
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Ольга БаталинаГосдума РФСаратовская областьОбщество
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