Минздрав назвал самые опасные виды рака

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.

Отмечается, что коэффициент летальности этого вида рака составил 39,9 процента. Показатель летальности при раке печени и внутрипеченочных протоков — 38,4 процента, пищевода — 29,9 процента.

Коэффициент летальности при злокачественных опухолях в трахее, бронхах и легких оказался на уровне 21,9 процента, при раке глотки — 17,3 процента.

Телеканал добавляет, что самые низкие показатели летальности были при раке молочной железы — три процента, тела матки — 2,2 процента, губы — один процент, щитовидной железы — 0,6 процента и рака кожи (кроме меланомы) — 0,4 процента.