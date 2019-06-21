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РИА Новости

Минздрав назвал самые опасные виды рака

Вчера, 06:34
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКапельница в детской больнице
Капельница в детской больнице
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Отмечается, что коэффициент летальности этого вида рака составил 39,9 процента. Показатель летальности при раке печени и внутрипеченочных протоков — 38,4 процента, пищевода — 29,9 процента.
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Коэффициент летальности при злокачественных опухолях в трахее, бронхах и легких оказался на уровне 21,9 процента, при раке глотки — 17,3 процента.
Телеканал добавляет, что самые низкие показатели летальности были при раке молочной железы — три процента, тела матки — 2,2 процента, губы — один процент, щитовидной железы — 0,6 процента и рака кожи (кроме меланомы) — 0,4 процента.
Всего в прошлом году на диспансерном учете в России состояли 3,7 миллиона человек с онкологическими заболеваниями.
Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ, генеральный директор ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн
21 мая, 17:27
Главный онколог назвал вызывающие рак продукты
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
Прямое следствие продуктов питания с разрешёнными (за мзду) Е-добавками и сомнительного качества курево (вместе с каким-то количеством табака горит удешевляющая производство дрянь). Таким образом, самый смертельный вид рака в России - капитализм !!!
21 июня, 07:40
vyachnick
118311016
Вранье....любой вид рака дает смертность почти 100 процентов...рак просто косит людей как в средние века эпидемии инфекционных заболеваний...даже, если кто и не умирает сразу, то в течение пяти лет максимум ...и не забывайте, насколько тяжелы медицинские манипуляции при лечении рака....иногда люди от самой химии умирают
21 июня, 07:58
Vanilla Vanilla
72028012
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