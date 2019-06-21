Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-21T06:32Z
https://ria.ru/20190621/1555768543.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155373/21/1553732146_28:369:3014:2048_1036x0_80_0_0_3701644caaebcb6d2527cc6d881baf3d.jpg
РИА Новости

Власти Японии воздержались от комментариев по поводу инцидента с Ту-95МС

Вчера, 06:32
13771
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСтратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС. Архивное фото
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС. Архивное фото
ТОКИО, 21 июн – РИА Новости, Ксения Нака. Власти Японии занимаются анализом намерений России в связи с инцидентом с российскими ракетоносцами Ту-95МС, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.
Минобороны Японии в четверг заявило, что два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС нарушили воздушное пространство страны. Минобороны РФ заявило, что российские Ту-95МС совершали плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Японского, Восточно-Китайского, Южно-Китайского морей, а также западной части Тихого океана. При этом министерство сообщило, что на отдельных этапах российские самолеты сопровождали истребители ВВС Японии. Оборонное ведомство России опровергло факт нарушения воздушного пространства Японии, о котором заявили в Токио ранее.
Сопровождение Медведей истребителями МиГ-31
27 мая, 08:56
Сопровождение Ту-95МС истребителями МиГ-31 попало на видео
"По поводу нарушения воздушного пространства Японии российскими самолетами соответствующие министерства анализируют намерения России в этой связи. Пока я хотел бы воздержаться от комментариев", - сказал Суга.
Он также уклонился от ответа на вопрос, окажет ли влияние инцидент на встречу лидеров двух стран в конце следующей недели.
"Пока что встреча на высшем уровне на полях "двадцатки" находится в процессе согласования. Если такая встреча состоится, на ней будут обсуждаться вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе, вопрос заключения мирного договора. Я воздержусь от ответа на вопрос о конкретном содержании", - отметил генсек.
Фото самолета Ил-38, опубликованное Министерством обороны Японии
5 апреля, 21:54
Япония подняла истребители на перехват российского Ил-38
1418401536
Обсудить 0
Ту-95МСЕсихидэ СугаЯпонияРоссияБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Глава МИД Литвы заявил о "неуважении" из-за "Северного потока — 2"
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
Вертолет Ми-2 разбился в Краснодарском крае. 21 июня 2019
В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
Симоньян прокомментировала протесты в Тбилиси
Лента
новостей
Отдыхающие на берегу Черного моря в Судаке
Крымские пограничники сообщили о росте турпотока с Украины
Спуск на воду первого серийного малого ракетного корабля Тайфун проекта 22800
Новые малые ракетные корабли превзошли ожидания ВМФ, сообщил источник
Павел Грудинин
Путин ответил на вопрос о возможности назначить Грудинина премьером
Участники мероприятия по спуску с горы в купальниках, проходящего в рамках фестиваля BoogelWoogel, делают селфи на склоне горнолыжного курорта Роза Хутор
На свадьбе у буренки и в открытом космосе: самые забавные селфи
Усольская Осада
Костромская глубинка: курорт на водах и Сусанинское болото
Саломе Зурабишвили. Архивное фото
Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 21 июня 2019
Российским туристам рекомендовали воздержаться от поездок в Грузию
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин ответил на слова "при Брежневе такого не было"
Американский военный стоит рядом с зенитно-ракетным комплексом Patriot на военной базе в Мораге, Польша
Грядет битва США и Европы из-за советского оружия
В Набережных Челнах контролируют ситуацию вокруг семьи украинских беженцев
Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин. Архивное фото
Минприроды предложило ежегодно сокращать потребление пластика на 10-20%
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:29Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании
03:21Назван ранний признак неизлечимой болезни
03:04"Ростех" представит новое поколение досмотровых комплексов на базе "КамАЗа"
02:42Исследование выявило роль русского языка в жизни украинцев
02:32Американская журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
02:13Трамп рассказал, с чем столкнется Иран в случае войны с США
02:09TUI собирается перебронировать туры в Грузию на Абхазию, Турцию и юг России
02:06Источник сообщил о переносе запусков американских кораблей Starliner к МКС
02:02Biletix планирует возвращать деньги за авиабилеты в Грузию в полном объеме
01:59В Ассоциации туроператоров назвали сроки возврата денег за туры в Грузию
01:55АТОР опубликовала памятку для россиян, купивших тур в Грузию
01:50Число жертв беспорядков в Гондурасе достигло трех человек, сообщают СМИ
01:47Матвиенко призвала отстаивать историческую правду о Второй мировой войне
01:45США пригрозили Ирану новыми мерами
01:41"Нет больше Грузии": режиссер Стуруа прокомментировал протесты в Тбилиси
01:23Первый канал отложил премьеру документального фильма о Чернобыле
01:18В Челябинской области загорелась кровля трехэтажного жилого дома
01:17Макрон наградил Элтона Джона Орденом почетного легиона Франции
01:15В Кремле назвали условие отмены запрета на полеты в Грузию
01:09В Совфеде прокомментировали запрет на полеты в Грузию
Лента новостейМолния