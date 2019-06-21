Власти Японии воздержались от комментариев по поводу инцидента с Ту-95МС

ТОКИО, 21 июн – РИА Новости, Ксения Нака. Власти Японии занимаются анализом намерений России в связи с инцидентом с российскими ракетоносцами Ту-95МС, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.
Минобороны Японии в четверг заявило, что два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС нарушили воздушное пространство страны. Минобороны РФ заявило, что российские Ту-95МС совершали плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Японского, Восточно-Китайского, Южно-Китайского морей, а также западной части Тихого океана. При этом министерство сообщило, что на отдельных этапах российские самолеты сопровождали истребители ВВС Японии. Оборонное ведомство России опровергло факт нарушения воздушного пространства Японии, о котором заявили в Токио ранее.
"По поводу нарушения воздушного пространства Японии российскими самолетами соответствующие министерства анализируют намерения России в этой связи. Пока я хотел бы воздержаться от комментариев", - сказал Суга.
Он также уклонился от ответа на вопрос, окажет ли влияние инцидент на встречу лидеров двух стран в конце следующей недели.
"Пока что встреча на высшем уровне на полях "двадцатки" находится в процессе согласования. Если такая встреча состоится, на ней будут обсуждаться вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе, вопрос заключения мирного договора. Я воздержусь от ответа на вопрос о конкретном содержании", - отметил генсек.
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