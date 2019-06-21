На "Армии-2019" представят секретные разработки в сфере бронетехники

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Корпорация "Уралвагонзавод" покажет военным свои секретные разработки в закрытой части международного военно-технического форума "Армия-2019", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Форум "Армия-2019" пройдет в подмосковном парке "Патриот" с 25 по 30 июня.

"Некоторые перспективные образцы вооружения (перечень засекречен) в действии продемонстрируют военным специалистам на закрытых показах. А танки Т-72Б3, БМП-1АМ, двухзвенный гусеничный транспортер ДТ-10ПМ и другая техника будет доступна всем. Они покажут свою мощь на открытом динамическом показе", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что в этом году корпорация УВЗ выставляется на "Армии" с новыми идеями сразу на трех площадках парка "Патриот". "Один из крупнейших машиностроительных комплексов современной России представит около 20 образцов военной техники на открытой экспозиции "Уралвагонзавода", закрытом стенде в демонстрационном центре госкорпорации "Ростех" и на площадке министерства обороны РФ", - уточнили в компании.

На открытой выставочной площадке будет пять натурных образцов: танк Т-90МС, модернизированный Т-72 с системой управления огнем с тепловизионным прицелом, боевая машина поддержки танков БМПТ-72 и двухзвенный гусеничный тягач ДТ-10ПМ.

Входящий в состав корпорации АО "ЦНИИ "Буревестник" планирует представить в демонстрационном центре "Ростеха" натурный образец 57-мм автоматической облегченной артиллерийской установки АУ-220М военно-воздушного, сухопутного и морского исполнения легкой серии.

"На стенде УВЗ расскажут с наглядной демонстрацией про технику "Уралвагонзавода", "Уралтрансмаша", Завода №9, Рубцовского филиала УВЗ, МК "Витязь", "Буревестника" и "Омсктрансмаша". Там можно будет увидеть уникальный танк Т-90МС, созданный на 3D-принтере по оригинальным чертежам от разработчика – АО "УКБТМ", - рассказали в пресс-службе.