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РИА Новости
Новое оружие России

На "Армии-2019" представят секретные разработки в сфере бронетехники

Вчера, 06:27
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Корпорация "Уралвагонзавод" покажет военным свои секретные разработки в закрытой части международного военно-технического форума "Армия-2019", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Форум "Армия-2019" пройдет в подмосковном парке "Патриот" с 25 по 30 июня.
"Некоторые перспективные образцы вооружения (перечень засекречен) в действии продемонстрируют военным специалистам на закрытых показах. А танки Т-72Б3, БМП-1АМ, двухзвенный гусеничный транспортер ДТ-10ПМ и другая техника будет доступна всем. Они покажут свою мощь на открытом динамическом показе", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что в этом году корпорация УВЗ выставляется на "Армии" с новыми идеями сразу на трех площадках парка "Патриот". "Один из крупнейших машиностроительных комплексов современной России представит около 20 образцов военной техники на открытой экспозиции "Уралвагонзавода", закрытом стенде в демонстрационном центре госкорпорации "Ростех" и на площадке министерства обороны РФ", - уточнили в компании.
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На открытой выставочной площадке будет пять натурных образцов: танк Т-90МС, модернизированный Т-72 с системой управления огнем с тепловизионным прицелом, боевая машина поддержки танков БМПТ-72 и двухзвенный гусеничный тягач ДТ-10ПМ.
Входящий в состав корпорации АО "ЦНИИ "Буревестник" планирует представить в демонстрационном центре "Ростеха" натурный образец 57-мм автоматической облегченной артиллерийской установки АУ-220М военно-воздушного, сухопутного и морского исполнения легкой серии.
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"На стенде УВЗ расскажут с наглядной демонстрацией про технику "Уралвагонзавода", "Уралтрансмаша", Завода №9, Рубцовского филиала УВЗ, МК "Витязь", "Буревестника" и "Омсктрансмаша". Там можно будет увидеть уникальный танк Т-90МС, созданный на 3D-принтере по оригинальным чертежам от разработчика – АО "УКБТМ", - рассказали в пресс-службе.
Российские военные покажут технику нового поколения УВЗ на демонстрационной площадке "Армия России – завтра": танк Т-14 "Армата", боевую машину поддержки танков БМПТ, 152-мм межвидовой артиллерийский комплекс "Коалиция-СВ", БМП Т-15, 82-мм самоходный миномет 2С41 и боевую машину 2С38 "Деривация-СВ".
Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
1 марта 2018, 20:05
Российские Вооруженные силы сегодня и завтраРазвитие Вооруженных сил России — в инфографике Ria.ru.
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Новое оружие РоссииФорум "Армия-2019"УралвагонзаводРоссияБезопасность
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