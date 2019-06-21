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РИА Новости

Американским авиакомпаниям запретили полеты в воздушном пространстве Ирана

Вчера, 06:20
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Управление гражданской авиации (FAA) США выпустило экстренное уведомление, запрещающее американским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Ирана над Ормузским проливом и Оманским заливом, говорится в заявлении управления.
Все полеты над воздушным пространством были запрещены до "получения дальнейших распоряжений" из-за "усиления военных действий и эскалации политической напряженности в регионе". Ограничения затронут "всех авиаперевозчиков США и коммерческих операторов".
В отдельном заявлении FAA сообщило, что ближайший гражданский самолет находился от сбитого Ираном американского военного беспилотника на расстоянии 45 миль (72 километра).
Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве.
Президент США Дональд Трамп назвал это "очень большой ошибкой Ирана", однако позднее заявил, что не верит в преднамеренный характер этого, предположив, что кто-то принял это решение по ошибке.
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Ормузский проливFAAИранСШАВ мире
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