Американским авиакомпаниям запретили полеты в воздушном пространстве Ирана

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Управление гражданской авиации (FAA) США выпустило экстренное уведомление, запрещающее американским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Ирана над Ормузским проливом и Оманским заливом, говорится в заявлении управления.

Все полеты над воздушным пространством были запрещены до "получения дальнейших распоряжений" из-за "усиления военных действий и эскалации политической напряженности в регионе". Ограничения затронут "всех авиаперевозчиков США и коммерческих операторов".

В отдельном заявлении FAA сообщило, что ближайший гражданский самолет находился от сбитого Ираном американского военного беспилотника на расстоянии 45 миль (72 километра).

Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве.