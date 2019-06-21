Блогер Сардаров предположил причину реакции Дзюбы на "Шаурму для Путина"

"Большинство моих подписчиков очень позитивно оценили такую нативку (нативную рекламу. — Прим. ред.). А то, что Артем Дзюба выругался, я думаю, ему просто стало обидно, что предложил сначала президенту попробовать шаурму, а не ему", — сказал Сардаров.