Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-21T06:05Z
https://ria.ru/20190621/1555768362.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155551/32/1555513200_0:0:2651:1491_1036x0_80_0_0_556d6089ec6a3850029cb757f1af1730.jpg
РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Блогер Сардаров предположил причину реакции Дзюбы на "Шаурму для Путина"

Вчера, 06:05
16277
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкКапитан сборной России по футболу Артем Дзюба. Архивное фото
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Блогер Амиран Сардаров предположил, с чем связана негативная реакция футболиста Артема Дзюбы на рекламу шаурмы во время прямой линии с Владимиром Путиным.
В четверг Сардаров в видеообращении, помимо вопроса об устойчивом Рунете, пригласил президента попробовать его шаурму.
Дзюба находился в студии и во время такой "рекламы" сказал что-то своему соседу, актеру Александру Петрову. По мнению пользователей Сети, он нецензурно выразился в адрес блогера.

"Большинство моих подписчиков очень позитивно оценили такую нативку (нативную рекламу. — Прим. ред.). А то, что Артем Дзюба выругался, я думаю, ему просто стало обидно, что предложил сначала президенту попробовать шаурму, а не ему", — сказал Сардаров.

Амиран Сардаров — автор блога на ютьюбе "Дневник хача", у которого к настоящему моменту более четырех миллионов подписчиков.
Приготовление шаурмы
24 мая, 05:40
Диетолог рассказал, как правильно выбрать шаурму
8213512283
Обсудить 11
Прямая линия с Владимиром ПутинымАлександр Петров (актер)Артем ДзюбаВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Бредит парень со своей шаурмой.... Пусть Зеленскому предложит.
21 июня, 09:40
Арсений Понфиленко
3220002
Блогер не от мира сего... Видимо, незнаком с возможностями российских "звёзд" шиковать по монакам. Так что реакция Дзюбы была вовсе не о "попробовать"... скорее о нищебродстве.
21 июня, 08:26
Дмитрий Широков
7110112
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
РИА
Новости
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Глава МИД Литвы заявил о "неуважении" из-за "Северного потока — 2"
Газовый трубопровод в Закарпатской области Украины
На Украине предсказали последствия потери газовой трубы
Выставка Искусственный интеллект и диалог культур в Эрмитаже
Не только древности. Чем удивляют современные художники Саудовской Аравии
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями в Орландо
В США предложили новый способ снизить "зависимость" Европы от России
Стенд национального института развития ВЭБ.РФ
ВЭБ подал в Стокгольмский арбитраж иск к Украине
Пентагон в Вашингтоне
Пентагон обвинил Москву в попытке изменить мировой порядок
Участники мероприятия по спуску с горы в купальниках, проходящего в рамках фестиваля BoogelWoogel, делают селфи на склоне горнолыжного курорта Роза Хутор
На свадьбе у буренки и в открытом космосе: самые забавные селфи
Стетоскоп
Британка "в шутку" послушала сына стетоскопом и обнаружила опасную болезнь
Клещи в лаборатории
Биолог из МГУ рассказала, что делать при укусе клеща
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
Симоньян прокомментировала протесты в Тбилиси
Президент Филиппин Родриго Дутерте с винтовкой Галиль
Зарубежный опыт: президент Филиппин устал расстреливать наркоторговцев
Спуск на воду первого серийного малого ракетного корабля Тайфун проекта 22800
Новые малые ракетные корабли превзошли ожидания ВМФ, сообщил источник
Отдыхающие на пляже курортного поселка Симеиз в Крыму
В Крыму прокомментировали сообщение о росте турпотока с Украины
Американский военный стоит рядом с зенитно-ракетным комплексом Patriot на военной базе в Мораге, Польша
Грядет битва США и Европы из-за советского оружия
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:39Трамп решил выдвинуть и.о. главы Пентагона на пост министра обороны
03:37Европа не планирует дополнительно финансировать проект ракеты "Рокот-2"
03:29Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании
03:21Назван ранний признак неизлечимой болезни
03:04"Ростех" представит новое поколение досмотровых комплексов на базе "КамАЗа"
02:42Исследование выявило роль русского языка в жизни украинцев
02:32Американская журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
02:13Трамп рассказал, с чем столкнется Иран в случае войны с США
02:09TUI собирается перебронировать туры в Грузию на Абхазию, Турцию и юг России
02:06Источник сообщил о переносе запусков американских кораблей Starliner к МКС
02:02Biletix планирует возвращать деньги за авиабилеты в Грузию в полном объеме
01:59В Ассоциации туроператоров назвали сроки возврата денег за туры в Грузию
01:55АТОР опубликовала памятку для россиян, купивших тур в Грузию
01:50Число жертв беспорядков в Гондурасе достигло трех человек, сообщают СМИ
01:47Матвиенко призвала отстаивать историческую правду о Второй мировой войне
01:45США пригрозили Ирану новыми мерами
01:41"Нет больше Грузии": режиссер Стуруа прокомментировал протесты в Тбилиси
01:23Первый канал отложил премьеру документального фильма о Чернобыле
01:18В Челябинской области загорелась кровля трехэтажного жилого дома
01:17Макрон наградил Элтона Джона Орденом почетного легиона Франции
Лента новостейМолния