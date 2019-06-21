Блогер Сардаров предположил причину реакции Дзюбы на "Шаурму для Путина"

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Блогер Амиран Сардаров предположил, с чем связана негативная реакция футболиста Артема Дзюбы на рекламу шаурмы во время прямой линии с Владимиром Путиным.
В четверг Сардаров в видеообращении, помимо вопроса об устойчивом Рунете, пригласил президента попробовать его шаурму.
Дзюба находился в студии и во время такой "рекламы" сказал что-то своему соседу, актеру Александру Петрову. По мнению пользователей Сети, он нецензурно выразился в адрес блогера.
"Большинство моих подписчиков очень позитивно оценили такую нативку (нативную рекламу. — Прим. ред.). А то, что Артем Дзюба выругался, я думаю, ему просто стало обидно, что предложил сначала президенту попробовать шаурму, а не ему", — сказал Сардаров.
Амиран Сардаров — автор блога на ютьюбе "Дневник хача", у которого к настоящему моменту более четырех миллионов подписчиков.
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