В "Востокцементе" заявили об аресте счетов по иску к экс-мэру Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 21 июн - РИА Новости. Группа компаний "Востокцемент", принадлежащая брату осужденного экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева, сообщила, что Басманный суд Москвы наложил арест на счета предприятий холдинга.

Ранее сообщалось, что генпрокуратура России подготовила иск к осужденному за коррупцию экс-мэру Владивостока Игорю Пушкареву и его соучастникам на 3,2 миллиарда рублей. Основанием послужили выявленные факты картельного сговора бывшего главы города и подведомственного ему учреждения "Дороги Владивостока" с компаниями его брата - группы компаний "Востокцемент", отмечала ГП.

"Двадцатого июня стало известно, что 31 мая 2019 года Генеральная прокуратура через Басманный районный суд Москвы наложила арест на расчетные счета предприятий, выступающих ответчиками по гражданскому иску о взыскании 3,2 миллиардов рублей. Это АО "Спасскцемент", АО "Теплоозерский цементный завод", АО "Владивостокский бутощебеночный завод", АО "Дробильно-сортировочный завод", ООО "ДВ-Цемент". А также ООО "Востокцемент" и АО ПО "Якутцемент", которые ответчиками не являются", - говорится в сообщении компании.

"Востокцемент" отмечает, что компании не имеют задолженности по заработной плате и недоимок по уплате налогов. Сейчас в холдинге работает порядка 5 тысяч человек.

"Арест счетов предприятий неизбежно приведет к невозможности выполнения обязательств перед поставщиками, выплаты заработной платы работникам заводов и соответствующих налоговых платежей", - отмечает компания. Также она предупреждает клиентов о возможных проблемах с поставками стройматериалов.

В апреле Тверской суд Москвы назначил Пушкареву 15 лет колонии и штраф в 500 миллионов рублей по делу о взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Пушкарев был мэром Владивостока 8 лет. Как установило следствие, в 2008-2015 годах за взятки в 75 миллионов рублей он помогал "нужным" компаниям выигрывать муниципальные конкурсы на строительство дорог.

В частности, полагает обвинение, бывший мэр лоббировал свое собственное предприятие "Востокцемент", которое он после избрания главой города переоформил на брата.