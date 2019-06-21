Макрон заявил, что поддержал бы кандидатуру Меркель на пост главы ЕК

БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддержал бы кандидатуру канцлера ФРГ Ангелы Меркель на пост главы ЕК, если бы она выдвигалась.

Лидеры ЕС по итогам четырехчасовых дискуссий не договорились по кандидатурам на ключевые посты в руководящих структурах ЕС. Новый саммит, на котором лидеры должны утвердить "пакет" из четырех кандидатур на посты глав ЕК, Евросовета, дипслужбы и ЕЦБ, запланирован на 30 июня. Лидерам необходимо успеть принять решения до 2 июля, когда на первое заседание соберется Европарламент.

"Кандидатуры рассматривались сегодня не по их национальной принадлежности. Я не имею ничего против немецкой кандидатуры. Если бы канцлер Меркель была кандидатом, я бы ее поддержал, потому что она обладает качествами и компетенциями, которые позволили бы ей быть хорошей главой ЕК", - сказал Макрон журналистам по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

По его словам, "сегодня вопрос был по системе политических партий". "Не стоит видеть в этом франко-немецкий спор, нужно видеть в этом настоящее демократическое обсуждение в рамках европейского проекта", - отметил он.