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РИА Новости

Макрон заявил, что поддержал бы кандидатуру Меркель на пост главы ЕК

Вчера, 05:58
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддержал бы кандидатуру канцлера ФРГ Ангелы Меркель на пост главы ЕК, если бы она выдвигалась.
Лидеры ЕС по итогам четырехчасовых дискуссий не договорились по кандидатурам на ключевые посты в руководящих структурах ЕС. Новый саммит, на котором лидеры должны утвердить "пакет" из четырех кандидатур на посты глав ЕК, Евросовета, дипслужбы и ЕЦБ, запланирован на 30 июня. Лидерам необходимо успеть принять решения до 2 июля, когда на первое заседание соберется Европарламент.
Президент Франции Эммануэль Макрон встречает канцлера Германии Ангелу Меркель в Елисейском дворце в Париже
16 мая, 18:24
Губки бантиком, пальцы кукишем. Макрон признался Меркель в конфронтацииЧтобы совсем не рассориться с канцлерин, конфронтацию с ней президент Франции назвал "плодотворной". Похоже на миролюбивую войну. И ради чего?
"Кандидатуры рассматривались сегодня не по их национальной принадлежности. Я не имею ничего против немецкой кандидатуры. Если бы канцлер Меркель была кандидатом, я бы ее поддержал, потому что она обладает качествами и компетенциями, которые позволили бы ей быть хорошей главой ЕК", - сказал Макрон журналистам по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
По его словам, "сегодня вопрос был по системе политических партий". "Не стоит видеть в этом франко-немецкий спор, нужно видеть в этом настоящее демократическое обсуждение в рамках европейского проекта", - отметил он.
Состоящие с президентом Франции Эммануэлем Макроном в альянсе либералы, ставшие третьей по величине фракцией по итогам выборов в ЕП, отказываются автоматически поддерживать партийную систему отбора, которая позволила бы в приоритетном порядке занять кресло главы ЕК немцу Манфреду Веберу от правоцентристской "Европейской народной партии". Вебера поддерживает Меркель.
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите Европейского совета в Брюсселе
5 марта, 18:15
Один на-поле-он. Эммануэль Макрон объявил ЕС мобилизациюПрограммные установки Макрона вполне заслуживают того, чтобы их назвали "мартовскими тезисами". И не только по аналогии с "апрельскими" у Ленина. А именно потому, что по природе своей они такие же мартовские, как и коты.
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Эммануэль МакронЕврокомиссияЕвросоюзАнгела МеркельФранцияГерманияВ мире
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