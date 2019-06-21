Названы самые эффективные вице-премьеры по исполнению поручений Путина

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Рейтинг самых эффективных вице-премьеров по исполнению поручений президента РФ Владимира Путина возглавили Максим Акимов, Дмитрий Козак и первый зампред кабмина Антон Силуанов, говорится в исследовании Центра развития региональной политики (ЦРРП) "Оценка эффективности работы вице-премьеров правительства РФ".

Рейтинг основан на данных о поручениях президента и принятых по ним управленческим решениям вице-премьеров в период с мая 2018 года по начало июня 2019 года. Под управленческим решением понимается, как само решение, так и начало практической работы по его выработке, выраженное в тех или иных действиях. Всего было проанализировано 746 управленческих решений, 52 темы в работе кабмина, к которым президент проявил деятельный интерес – в формате постановки задачи правительству и в формате затребованного им отчета о действиях.

"В текущем периоде в лидерах – Максим Акимов, индекс которого за май 2018 года – июнь 2019 года "23" (число управленческих решений по одной сфере работы). Вторую по плотности решений группу возглавляет Дмитрий Козак с показателем "19". Далее в списке располагаются Антон Силуанов (18), Алексей Гордеев (17), Татьяна Голикова (16) и Константин Чуйченко с 13-ми решениями в среднем по каждой теме, к которой было артикулировано внимание Путина", - говорится в документе.

В третьей группе вице-премьеров, отстающих от лидеров более чем в два раза, Ольга Голодец и Юрий Борисов (в среднем по 8 решений), Виталий Мутко и Юрий Трутнев (в среднем по 5 решений на каждую курируемую ими "президентскую" тему в деятельности правительства).