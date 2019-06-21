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РИА Новости

Названы самые эффективные вице-премьеры по исполнению поручений Путина

Вчера, 05:55
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаседание правительства РФ. Архивное фото
Заседание правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Заседание правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Рейтинг самых эффективных вице-премьеров по исполнению поручений президента РФ Владимира Путина возглавили Максим Акимов, Дмитрий Козак и первый зампред кабмина Антон Силуанов, говорится в исследовании Центра развития региональной политики (ЦРРП) "Оценка эффективности работы вице-премьеров правительства РФ".
Рейтинг основан на данных о поручениях президента и принятых по ним управленческим решениям вице-премьеров в период с мая 2018 года по начало июня 2019 года. Под управленческим решением понимается, как само решение, так и начало практической работы по его выработке, выраженное в тех или иных действиях. Всего было проанализировано 746 управленческих решений, 52 темы в работе кабмина, к которым президент проявил деятельный интерес – в формате постановки задачи правительству и в формате затребованного им отчета о действиях.
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"В текущем периоде в лидерах – Максим Акимов, индекс которого за май 2018 года – июнь 2019 года "23" (число управленческих решений по одной сфере работы). Вторую по плотности решений группу возглавляет Дмитрий Козак с показателем "19". Далее в списке располагаются Антон Силуанов (18), Алексей Гордеев (17), Татьяна Голикова (16) и Константин Чуйченко с 13-ми решениями в среднем по каждой теме, к которой было артикулировано внимание Путина", - говорится в документе.
В третьей группе вице-премьеров, отстающих от лидеров более чем в два раза, Ольга Голодец и Юрий Борисов (в среднем по 8 решений), Виталий Мутко и Юрий Трутнев (в среднем по 5 решений на каждую курируемую ими "президентскую" тему в деятельности правительства).
"Важно отметить, что каждый вице-премьер работает по разным задачам, и каждая может требовать разных по степени оперативности и сложности исполнения решений. Поэтому впрямую "вес" каждого управленческого действия сравнивать некорректно, в отличие от общего соотношения сфер деятельности и действий. Например, постоянная работа Козака с нефтяными компаниями над соглашением о ценах на бензин в рознице и контроль за его исполнением на отрезке май 2018 – июнь 2019 требовала большего числа усилий и оперативных решений "в моменте", чем формирование и следование Акимовым по дорожной карте "Цифровизации", - указывается в документе.
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Максим АкимовАнтон СилуановПравительство РФВладимир ПутинДмитрий КозакРоссияПолитика
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