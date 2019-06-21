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РИА Новости

Макрон предостерег от военной эскалации в регионе Персидского залива

Вчера, 05:42
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Военная эскалация в регионе Персидского залива из-за сбитого Ираном американского беспилотника не принесла бы никому выгоды, необходимо успокоить ситуацию и проявлять сдержанность, заявил в пятницу журналистам президент Франции Эммануэль Макрон.
"Я призываю все стороны к спокойствию и сдержанности в этот период. Я думаю, что эскалацией, особенно военной, ничего не выиграть. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы ситуация успокоилась", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию со сбитым американским беспилотником.
Макрон также заявил, что Париж будет работать над сохранением Ирана в ядерной сделке.
"Есть подписанный в 2015 году договор, который недостаточен, но это хороший договор. С самого начала Франция вместе с ФРГ и Великобританией выступают за его сохранение. Я сожалею о тех заявлениях, которые были в начале недели сделаны Ираном. Франция сделает все, чтобы Иран остался в рамках СВПД и не совершал бы никаких действий, которые поставили бы под вопрос коллективной безопасности и вернули бы нас назад", - отметил президент Франции.
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Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве.
Президент США Дональд Трамп назвал это "очень большой ошибкой Ирана", однако позднее заявил, что не верит в преднамеренный характер этого, предположив, что кто-то принял это решение по ошибке.
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