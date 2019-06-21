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РИА Новости

Путин ответил на критику "Единой России"

Вчера, 05:40
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Владимир Путин в рамках "прямой линии" ответил на вопрос с критикой в адрес "Единой России". Глава государства отметил, что представители этой партии занимаются выполнением непопулярных, однако необходимых для страны решений.
Он назвал единороссов "зрелыми людьми", которые ставят целью своей жизни и политической карьеры укрепление страны и в конечном итоге улучшение жизни народа.
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При этом глава государства раскритиковал деятельность руководства страны в 1990-е годы. По его словам, тогда политики поставили Россию на грань развала, нанеся ущерб социальной сфере, промышленности, оборонному комплексу, вооруженным силам. Страна была доведена до гражданской войны, до кровопролития на Кавказе, добавил он.
Хотя, по словам Путина, не все чиновники, работавшие в 90-е годы, несут ответственность, но "есть и такие, которые за это ответственность должны нести".
При этом президент считает, что критика власти должна быть свободной.
"Люди должны иметь право и должны обращать внимание на проблемы, в том числе в функционировании властных институтов", - отметил Путин, отвечая на вопрос главного администратора паблика MDK Роберто Панчвидзе.
Путин добавил, что закон об оскорблении государства направлен на борьбу с оскорблениями госсимволов, чтобы никто не глумился над флагом или гербом.
"А такие факты все-таки имеют место быть, и мы не можем не обращать на это внимание", - добавил Путин.
Президент напомнил, что подобная практика "не какая-то квасная российская" — во многих странах мира также предусмотрена уголовная ответственность за неуважение государственных институтов.
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Владимир Путин
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"Это значит, что это зрелые люди, которые ставят целью своей жизни, целью своей политической карьеры укрепление страны и улучшение жизни народа в конечном итоге", — сказал Путин. В случае с единой Россией с точностью до наоборот.
21 июня, 06:06
zzerninaleksejj
4500101
(представители этой партии занимаются выполнением непопулярных, однако необходимых для страны решений) непопулярных для народа, но популярных для страны, видимо страна в его представлении это и есть единороссы. (И назвал единороссов "зрелыми людьми", которые ставят целью своей жизни и политической карьеры укрепление страны и в конечном итоге улучшение жизни народа) Это уже демагогия, Путин уже стал забалтываться, так как непопулярные меры народ не поддерживает, значит они против народа. И как они тогда могут улучшить жизнь народа? Пора на пенсию.
21 июня, 07:17
Renics Nikoroc
3800001
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