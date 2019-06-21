Путин ответил на критику "Единой России"

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Владимир Путин в рамках "прямой линии" ответил на вопрос с критикой в адрес "Единой России". Глава государства отметил, что представители этой партии занимаются выполнением непопулярных, однако необходимых для страны решений.

Он назвал единороссов "зрелыми людьми", которые ставят целью своей жизни и политической карьеры укрепление страны и в конечном итоге улучшение жизни народа.

При этом глава государства раскритиковал деятельность руководства страны в 1990-е годы. По его словам, тогда политики поставили Россию на грань развала, нанеся ущерб социальной сфере, промышленности, оборонному комплексу, вооруженным силам. Страна была доведена до гражданской войны, до кровопролития на Кавказе, добавил он.

Хотя, по словам Путина, не все чиновники, работавшие в 90-е годы, несут ответственность, но "есть и такие, которые за это ответственность должны нести".

При этом президент считает, что критика власти должна быть свободной.

"Люди должны иметь право и должны обращать внимание на проблемы, в том числе в функционировании властных институтов", - отметил Путин, отвечая на вопрос главного администратора паблика MDK Роберто Панчвидзе.

Путин добавил, что закон об оскорблении государства направлен на борьбу с оскорблениями госсимволов, чтобы никто не глумился над флагом или гербом.

"А такие факты все-таки имеют место быть, и мы не можем не обращать на это внимание", - добавил Путин.