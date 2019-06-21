Источник сообщил о конфиденциальной обстановке на саммите Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Лидеры ЕС обсуждали кандидатуры на ключевые посты в евроструктурах без помощников и переводчиков, только в присутствии главы ЕК Жан-Клода Юнкера и председателя Евросовета Дональда Туска, сообщил в пятницу журналистам на полях саммита информированный источник.

"В зале находились только 28 лидеров, вместе с Юнкером и Туском. Больше никого там не было", - сказал источник, отвечая на вопрос, знаком ли он со списком кандидатур, который обсуждается лидерами.

По итогам четырехчасовых дискуссий Туск сообщил журналистам, что лидеры не договорились по кандидатурам на ключевые посты в властных структур ЕС, они соберутся вновь для обсуждения этого вопроса на отдельный саммит 30 июня.

По его словам, ни одна кандидатура не набрала большинства.