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РИА Новости

Источник сообщил о конфиденциальной обстановке на саммите Евросоюза

Вчера, 05:32
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Саммит ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Лидеры ЕС обсуждали кандидатуры на ключевые посты в евроструктурах без помощников и переводчиков, только в присутствии главы ЕК Жан-Клода Юнкера и председателя Евросовета Дональда Туска, сообщил в пятницу журналистам на полях саммита информированный источник.
"В зале находились только 28 лидеров, вместе с Юнкером и Туском. Больше никого там не было", - сказал источник, отвечая на вопрос, знаком ли он со списком кандидатур, который обсуждается лидерами.
По итогам четырехчасовых дискуссий Туск сообщил журналистам, что лидеры не договорились по кандидатурам на ключевые посты в властных структур ЕС, они соберутся вновь для обсуждения этого вопроса на отдельный саммит 30 июня.
По его словам, ни одна кандидатура не набрала большинства.
В ближайшие месяцы в ЕС должно смениться руководство ЕК, Евросовета, дипслужбы ЕС и ЕЦБ.
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29 мая, 01:22
Макрон рассказал, кто должен возглавить ключевые посты в Евросоюзе
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