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РИА Новости

Меркель призвала не допустить кризиса в Евросоюзе

Вчера, 05:25
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Ни один из кандидатов на ключевые посты в ЕС не смог заручиться большинством, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе пресс-конференции после первого дня саммита лидеров ЕС.
"Нет большинства ни у одного из "ведущих кандидатов" (spitzenkandidat), выдвинутых партиями", - сказала Меркель. Она сообщила, что председателю Евросовета Дональду Туску было поручено провести новые консультации с группами в Европарламенте, и подчеркнула, что нельзя допустить кризиса в организации.
"Мы встретимся 30 июня на внеочередном европейском саммите", - отметила канцлер.
Меркель добавила, что дискуссии на саммите проходили в интенсивной, но дружелюбной манере, поскольку всем сторонам "известно, что решение должно быть найдено".
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Канцлер также отметила, что лидеры ЕС выразили приверженность переходу к нейтральной для климата экономике к середине 2050 году, и выразила надежду, что ЕС удастся представить единую позицию по климату на саммите в ООН в сентябре.
Ранее по итогам четырехчасовых дискуссий Туск сообщил журналистам, что лидеры не договорились по кандидатурам на ключевые посты в властных структур ЕС, они соберутся вновь для обсуждения этого вопроса на отдельный саммит 30 июня.
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