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РИА Новости

В "Роскосмосе" считают разговоры о безопасности Starliner преждевременными

Вчера, 05:16
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© Flickr / NASA HQ PHOTOПилотируемый транспортный космический корабль CST 100 Starliner, разрабатываемый компанией Boeing. Архивное фото
Пилотируемый транспортный космический корабль CST 100 Starliner, разрабатываемый компанией Boeing. Архивное фото
© Flickr / NASA HQ PHOTO
ЛЕ БУРЖЕ (Франция), 21 июн - РИА Новости. "Роскосмос" считает преждевременным говорить о безопасном использование американских коммерческих космических кораблей для полетов туристов, пока не завершены испытания этой техники, рассказал РИА Новости в рамках международного авиакосмического салона во французском Ле Бурже замгендиректора госкорпорации "Роскосмос" Сергей Савельев.
Ранее сообщалось, что единственный в мире туроператор, занимающийся полетами в космос, компания Space Adventures начала сбор заявок от желающих полететь на МКС на кораблях Starliner американской компании Boeing. До этого туроператор отправлял желающих в космос только на российских кораблях "Союз". Кроме того, услуги по полету на орбиту на кораблях Crew Dragon фирмы SpaceX предложила американская компания Bigelow Aerospace, которая планирует построить отель на орбите.
"Что касается коммерческих полетов на новых американских кораблях, их испытания еще не завершились и говорить об их достаточном уровне безопасности и пригодности для полета космических туристов пока преждевременно", - сказал Савельев.
При этом, несмотря на то, что компания Space Adventures решила предоставлять услуги полетов не только на российских "Союзах", но и на американских кораблях от Boeing, "Роскосмос" не намерен отказываться от сотрудничества с ней.
Запуск ракеты Союз. Архивное фото
20 июня, 04:05
Найдены потенциальные космические туристы для полета на "Союзе"
"Космический туризм - относительно новый и весьма перспективный бизнес. Space Adventures является весьма успешной компанией, привлекающей частных клиентов для космических полетов. Всего было организовано восемь таких полетов на российских кораблях "Союз" к МКС. "Роскосмос" продолжает взаимодействие со Space Adventures - имеется действующий контракт с этой компанией на полет двух туристов", - отметил Савельев.
Ранее сообщалось, что два туриста отправятся в корабле "Союз" в полет до конца 2021 года. В компании Space Adventures сообщили, что уже нашли желающих.
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Space AdventuresСергей СавельевРоскосмосФранцияРоссияСШААвиакосмический салон в Ле БуржеРИА Наука
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