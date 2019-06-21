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РИА Новости

Грузинская оппозиция призвала возобновить акцию протеста в Тбилиси

Вчера, 05:09
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© AP Photo / Roxana TanasachiПротесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
© AP Photo / Roxana Tanasachi
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
ТБИЛИСИ, 21 июн - РИА Новости. Председатель грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе призвал сторонников возобновить акцию протеста в центре Тбилиси в пятницу в 19.00 (18.00 мск).
На данный момент проспект Руставели и прилегающая к зданию парламента территория зачищена и охраняется правоохранителям.
"Призываю всех вновь собраться сегодня в 19.00. Будем требовать от руководства адекватных действий. Власти должны начать говорить, хватит терпеть все это", - заявил Вашадзе журналистам.
Он рассказал, что митингующие не штурмовали бы здание парламента, если бы были учтены требования оппозиции об отставке спикера парламента и главы МВД.
Протесты захлестнули Тбилиси в четверг, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. В ходе протестов пострадали более 70 человек.
В МИД РФ в свою очередь заявили, что Москва возмущена действиями радикалов, сорвавших работу генассамблеи МАП в Тбилиси. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что действия руководства Грузии при проведении сессии МАП противоречат нормам проведения международных мероприятий.
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Протесты в ГрузииГригол ВашадзеЕдиное национальное движениеТбилисиГрузияВ мире
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