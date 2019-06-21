Грузинская оппозиция призвала возобновить акцию протеста в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 21 июн - РИА Новости. Председатель грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе призвал сторонников возобновить акцию протеста в центре Тбилиси в пятницу в 19.00 (18.00 мск).

На данный момент проспект Руставели и прилегающая к зданию парламента территория зачищена и охраняется правоохранителям.

"Призываю всех вновь собраться сегодня в 19.00. Будем требовать от руководства адекватных действий. Власти должны начать говорить, хватит терпеть все это", - заявил Вашадзе журналистам.

Он рассказал, что митингующие не штурмовали бы здание парламента, если бы были учтены требования оппозиции об отставке спикера парламента и главы МВД.

Dozens injured in #Tbilisi as protesters demand resignation of top officials pic.twitter.com/2aNJod5jn6 — Ruptly (@Ruptly) June 20, 2019

Протесты захлестнули Тбилиси в четверг, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. В ходе протестов пострадали более 70 человек.