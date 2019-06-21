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РИА Новости

Семьям погибших под Хабаровском пилотов Як-18 выплатили по миллиону рублей

Вчера, 04:55
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© СК РФНа месте падения легкомоторного самолета Як-18 под Хабаровском. Архивное фото
На месте падения легкомоторного самолета Як-18 под Хабаровском. Архивное фото
© СК РФ
ХАБАРОВСК, 21 июн — РИА Новости. Власти Хабаровского края выплатили семьям летчиков, погибших при крушении Як-18 под Хабаровском, по одному миллиону рублей, сообщил РИА Новости представитель администрации Хабаровского района.
Ранее сообщалось, что в апреле этого года на аэродроме Калинка в Хабаровском районе упал частный двухместный самолет Як-18. Погибли владелец самолета Сергей Ланкин и президент Федерации авиаспорта Дальнего Востока Владимир Левшин. Было возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта".
"Семьям погибших перечислено единовременное пособие по одному миллиону рублей. Одна семья проживает в другом регионе, им деньги перечислены почтой", - сказал собеседник агентства.
По его словам, режим ЧС, введенный в районе после падения самолета, снят.
На месте падения легкомоторного самолета Як-18 под Хабаровском
29 апреля, 11:03
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Як-18Хабаровский крайПроисшествия
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