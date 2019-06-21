Семьям погибших под Хабаровском пилотов Як-18 выплатили по миллиону рублей

На месте падения легкомоторного самолета Як-18 под Хабаровском. Архивное фото

© СК РФ На месте падения легкомоторного самолета Як-18 под Хабаровском. Архивное фото

ХАБАРОВСК, 21 июн — РИА Новости. Власти Хабаровского края выплатили семьям летчиков, погибших при крушении Як-18 под Хабаровском, по одному миллиону рублей, сообщил РИА Новости представитель администрации Хабаровского района.

Ранее сообщалось, что в апреле этого года на аэродроме Калинка в Хабаровском районе упал частный двухместный самолет Як-18. Погибли владелец самолета Сергей Ланкин и президент Федерации авиаспорта Дальнего Востока Владимир Левшин. Было возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта".

"Семьям погибших перечислено единовременное пособие по одному миллиону рублей. Одна семья проживает в другом регионе, им деньги перечислены почтой", - сказал собеседник агентства.