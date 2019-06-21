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РИА Новости

Глава Еврокомиссии пригрозил Турции мерами из-за действий у берегов Кипра

Вчера, 04:51
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Действия Турции у берегов Кипра неприемлемы, Евросовет ждет выработки мер реагирования в ближайшее время, и они будут "не мягкими", заявил в пятницу по итогам первого дня саммита ЕС глава ЕК Жан-Клод Юнкер.
"Мы полностью солидарны с Кипром. То, что Турция делает в территориальных водах Кипра, абсолютно неприемлемо. Еврокомиссии было поручено предложить меры, которые должны быть приняты как можно скорее. И мы так и сделаем. И это будут не мягкие меры", - сказал Юнкер на пресс-конференции.
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На шельфе и в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра найдены месторождения газа. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе. Сейчас в районе находится буровая установка "Фатих", ожидается также прибытие судна "Явуз". Греция и Кипр считают провокацией проведение турецким буровым судном геологоразведки в исключительной экономической зоне Кипра.
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Жан-Клод ЮнкерЕврокомиссияЕвросоюзКипрТурцияВ мире
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