Глава Еврокомиссии пригрозил Турции мерами из-за действий у берегов Кипра

БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Действия Турции у берегов Кипра неприемлемы, Евросовет ждет выработки мер реагирования в ближайшее время, и они будут "не мягкими", заявил в пятницу по итогам первого дня саммита ЕС глава ЕК Жан-Клод Юнкер.

"Мы полностью солидарны с Кипром. То, что Турция делает в территориальных водах Кипра, абсолютно неприемлемо. Еврокомиссии было поручено предложить меры, которые должны быть приняты как можно скорее. И мы так и сделаем. И это будут не мягкие меры", - сказал Юнкер на пресс-конференции.