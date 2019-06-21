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РИА Новости
Культура

В РЭЦ рассказали, как привлечь иностранцев в российское кино

Вчера, 04:39
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. России для привлечения иностранных инвестиций в индустрию кино, в которых она нуждается, необходимо отменить НДС при экспорте услуг, создать механизм кэш-рибэйта и решить визовый вопрос для иностранных специалистов, рассказала РИА Новости руководитель проекта по поддержке экспорта креативных индустрий Российского экспортного центра (РЭЦ) Евгения Данильченко.
Минэкономразвития в июне подготовило проект постановления правительства, утверждающий правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат в связи производством иностранными производителями аудиовизуальной продукции в РФ. Субсидию могут получать создатели художественных, документальных и анимационных фильмов.
Данильченко сообщила, что РЭЦ провел большую работу по изучению спроса на механизм рибейтов, субсидирования части затрат кинокомпаниям, осуществляющим съемки на определенной территории. "Мы выяснили, что русская индустрия контента именно сейчас перешагнула в новый этап развития бизнеса и крайне нуждается в привлечении иностранных инвестиций и проектов сюда, в Россию. А иностранные партнеры, в свою очередь, активно смотрят в сторону нашей страны и готовы локализовать съемки тут", - заявила она.
Эксперт пояснила, что согласно разрабатываемой программе, базовая ставка по возврату будет составлять 25% - это означает, что 75% привлеченных иностранных средств останутся в России. "Инвестиции в РФ составят за период 2019-2021 годов 9,28 миллиарда рублей при условии реализации программы в текущей версии", - сказала она.
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"В ноябре прошлого года, РЭЦ совместно с АНО "Русский офис кинокомиссий" организовал визит шести крупнейших голливудских продакшн-сервисов и независимых продюсеров в Москву для детального обсуждения необходимых шагов, для создания в России необходимой инфраструктуры, которая будет комфортной, понятной и привлекательной для международных продакшн-сервисов", - поделилась Данильченко.
"Выяснилось, что для выдерживания конкуренции на международном рынке за такой лакомый кусочек иностранных инвестиций нам не хватает трех значимых составляющих: отмены НДС при экспорте услуг, создания в стране современного механизма кэш-рибэйта и решение визового вопроса для иностранных специалистов, приезжающих в Россию с рабочими целями. Все эти и многие другие меры легли в основу федерального проекта "Экспорт услуг", в том числе создание программы рибейтов", - пояснила эксперт.
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КультураРоссийский экспортный центрРоссияЭкономика
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