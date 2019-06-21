Росгвардия рассказала о достоинствах противодиверсионных катеров "Грачонок"

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Находящиеся на вооружении бригады Росгвардии в Крыму противодиверсионные катера "Грачонок" способны выполнять задачи при волнении моря до пяти баллов и оборудованы специальным оборудованием, позволяющим обнаруживать подводные и надводные цели в 10 километрах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Первый из четырех катеров "Грачонок", предназначенных для охраны Росгвардией Крымского моста, спустили на воду 19 июня в Рыбинске. К осени все четыре корабля прибудут в Керчь.

Тридцатиметровые катера, как рассказали в ведомстве, оснащены гидроакустической станцией и поисково-обследовательским комплексом, а также другим оборудованием, которое позволяет осматривать подводные объекты на глубине нескольких десятков метров. Также катера способны обеспечивать работу водолазов.

Установленное на катерах оборудование позволяет им обнаруживать надводные и воздушные цели на дальности в 10 километров. Также они оснащены артиллерийским и противодиверсионным вооружением, которое позволяет поражать различные цели на дальности до двух километров и высотах до 1,5 километров, вести борьбу с боевыми пловцами и различными дронами.

Катера этой серии, сообщили в Росгвардии, способны развивать скорость до 23 узлов (более 40 км/ч), а дальность их плавания составляет 200 миль.