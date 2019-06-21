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РИА Новости

Росгвардия рассказала о достоинствах противодиверсионных катеров "Грачонок"

Вчера, 04:33
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© Фото : Антон КурилкинПервый противодиверсионный катер "Грачонок" для охраны Росгвардией Крымского моста. Архивное фото
Первый противодиверсионный катер Грачонок для охраны Росгвардией Крымского моста. Архивное фото
© Фото : Антон Курилкин
Первый противодиверсионный катер "Грачонок" для охраны Росгвардией Крымского моста. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Находящиеся на вооружении бригады Росгвардии в Крыму противодиверсионные катера "Грачонок" способны выполнять задачи при волнении моря до пяти баллов и оборудованы специальным оборудованием, позволяющим обнаруживать подводные и надводные цели в 10 километрах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Первый из четырех катеров "Грачонок", предназначенных для охраны Росгвардией Крымского моста, спустили на воду 19 июня в Рыбинске. К осени все четыре корабля прибудут в Керчь.
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Тридцатиметровые катера, как рассказали в ведомстве, оснащены гидроакустической станцией и поисково-обследовательским комплексом, а также другим оборудованием, которое позволяет осматривать подводные объекты на глубине нескольких десятков метров. Также катера способны обеспечивать работу водолазов.
Установленное на катерах оборудование позволяет им обнаруживать надводные и воздушные цели на дальности в 10 километров. Также они оснащены артиллерийским и противодиверсионным вооружением, которое позволяет поражать различные цели на дальности до двух километров и высотах до 1,5 километров, вести борьбу с боевыми пловцами и различными дронами.
Катера этой серии, сообщили в Росгвардии, способны развивать скорость до 23 узлов (более 40 км/ч), а дальность их плавания составляет 200 миль.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено на следующий день. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.
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Крымский мостРосгвардияКрымРоссияБезопасность
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