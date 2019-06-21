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РИА Новости

Apple отзывает часть ноутбуков MacBook Pro из-за проблем с батареями

Вчера, 04:30
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкMacBook. Архивное фото
MacBook. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Компания Apple отзывает часть ноутбуков MacBook Pro, которые были доступны к продаже в 2015-2017 годах, из-за возможного возгорания батареи, следует из заявления на сайте компании.
Потенциально уязвимыми признаны 15-дюймовые модели ноутбуков с Retina-дисплеем, выпущенные в середине 2015 года.
"Apple установили, что у ряда моделей раннего поколения 15-дюймовых MacBook Pro, батарея может перегреться и создать угрозу пожарной безопасности", - говорится на официальном сайте.
На официальном сайте можно проверить, попадает ли ноутбук под программу по серийному номеру. Компания обещает бесплатно заменить старую батарею.
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