Миру нужна глобальная конвенция о киберпреступлениях, считают в Минюсте

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Необходимость принятия глобальной международной конвенции, которая обеспечила бы четкий юридический канал для расследования киберпреступлений, назрела в мире, но для этого нужна воля многих государств, считает уполномоченный РФ при Европейском суде по правам человека - замминистра юстиции РФ Михаил Гальперин.

"Мы стоим на пороге необходимости принятия глобальной международной конвенции, которая обеспечит четкий юридический канал для взаимодействия внутренних органов при расследовании киберпреступлений", - сказал Гальперин на Международном конгрессе по кибербезопасности (ICC), организованном Сбербанком.

Он отметил, что оказание правовой помощи по этим делам сейчас происходит по традиционным лекалам, по тем двусторонним договорам о правовой помощи, которые существуют. При этом, по словам Гальперина, таких договоров сейчас не так много, и те, что есть, "часто не предназначены для взаимодействия по вопросам борьбы с киберпреступностью".

Замглавы министерства рассказал, какие меры российские юристы принимают уже сейчас, чтобы не отставать от технологий: в частности, в мае этого года Госдума ратифицировала второй протокол к Европейской конвенции о правовой помощи по уголовным делам. Документ позволяет проводить совместные оперативно-следственные мероприятия, предоставляет возможность проведения по видео-конференц-связи допросов свидетелей и иных участников уголовных процессов, что "очень актуально с учетом того, что, как правило, группы, совершающие киберпреступления, действуют в разных странах".