"Трезвая Россия" подсчитала экономические потери страны от наркомании

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Экономические потери России от наркомании сегодня составляют порядка 4,1 триллиона рублей в год, это порядка 3,96% от ВВП страны, полагают эксперты федерального проекта "Трезвая Россия", которые произвели расчеты в рамках подготовки ежегодного аналитического доклада "Антинаркотический рейтинг регионов-2019".

"Анализ сведений, представленных медицинским сообществом, наркологами, психологами, представителями силовых структур, судебной системы, бизнес-сообщества, пострадавших от наркоманов семей, показал, что ежемесячные экономические потери на одного наркозависимого составляют в среднем 220 тысяч рублей (кражи, разбои, незаконный оборот наркотических средств, нагрузка на медицинские и социальные учреждения, трудовые ресурсы и т.д.). В год такие потери равны 2,6 млн рублей", - говорится в докладе (есть в распоряжении РИА Новости).

По предварительным оценкам экспертов "Трезвой России", среднее реальное количество наркозависимых в России составляет 5 млн человек. При этом наиболее проблемными являются 30% наркозависимых, что было учтено при проведении расчета.

"Таким образом, даже по самым скромным подсчетам экономические потери общества и государства за 1 год составляют 4,1 трлн рублей, что составляет около 3,96 % от ВВП России в 2018 году", - отмечается в докладе.