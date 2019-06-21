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РИА Новости

"Трезвая Россия" подсчитала экономические потери страны от наркомании

Вчера, 04:19
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Экономические потери России от наркомании сегодня составляют порядка 4,1 триллиона рублей в год, это порядка 3,96% от ВВП страны, полагают эксперты федерального проекта "Трезвая Россия", которые произвели расчеты в рамках подготовки ежегодного аналитического доклада "Антинаркотический рейтинг регионов-2019".
"Анализ сведений, представленных медицинским сообществом, наркологами, психологами, представителями силовых структур, судебной системы, бизнес-сообщества, пострадавших от наркоманов семей, показал, что ежемесячные экономические потери на одного наркозависимого составляют в среднем 220 тысяч рублей (кражи, разбои, незаконный оборот наркотических средств, нагрузка на медицинские и социальные учреждения, трудовые ресурсы и т.д.). В год такие потери равны 2,6 млн рублей", - говорится в докладе (есть в распоряжении РИА Новости).
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По предварительным оценкам экспертов "Трезвой России", среднее реальное количество наркозависимых в России составляет 5 млн человек. При этом наиболее проблемными являются 30% наркозависимых, что было учтено при проведении расчета.
"Таким образом, даже по самым скромным подсчетам экономические потери общества и государства за 1 год составляют 4,1 трлн рублей, что составляет около 3,96 % от ВВП России в 2018 году", - отмечается в докладе.
В прошлом году, согласно расчетам "Трезвой России", ежегодные экономические потери РФ от наркомании составляли 3,6 трлн рублей. Как пояснил РИА Новости руководитель общественного движения Султан Хамзаев, показатель этого года изменился с учетом инфляции и ряда других параметров.
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