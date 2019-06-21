В Росгвардии сообщили о боевом слаживании бригады, охраняющей Крымский мост

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Бригада Росгвардии, предназначенная для охраны Крымского моста, будет полностью готова к выполнению возложенных на нее задач в конце 2019 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии.

Ранее директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов рассказал РИА Новости о создании специальной морской бригады в Керчи для обеспечения безопасности стратегически важного Крымского моста. По его словам, бригада располагает большим арсеналом средств, способных предотвратить любую диверсию с суши и акватории.

"В настоящее время бригада проводит боевое слаживание, втягивается в службу, получает технику. В полном объеме соединение приступит к выполнению возложенных на него задач в декабре 2019 года", - сообщили в пресс-службе.

Морская группировка бригады выйдет на постоянное дежурство в декабре 2019 года, добавили в Росгвардии.

Первый из четырех катеров "Грачонок", предназначенных для охраны Росгвардией Крымского моста, спустили на воду 19 июня в Рыбинске. К осени все четыре корабля прибудут в Керчь.