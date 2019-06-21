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РИА Новости

В Росгвардии сообщили о боевом слаживании бригады, охраняющей Крымский мост

Вчера, 04:16
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКрымский мост. Архивное фото
Крымский мост. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Крымский мост. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Бригада Росгвардии, предназначенная для охраны Крымского моста, будет полностью готова к выполнению возложенных на нее задач в конце 2019 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии.
Ранее директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов рассказал РИА Новости о создании специальной морской бригады в Керчи для обеспечения безопасности стратегически важного Крымского моста. По его словам, бригада располагает большим арсеналом средств, способных предотвратить любую диверсию с суши и акватории.
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"В настоящее время бригада проводит боевое слаживание, втягивается в службу, получает технику. В полном объеме соединение приступит к выполнению возложенных на него задач в декабре 2019 года", - сообщили в пресс-службе.
Морская группировка бригады выйдет на постоянное дежурство в декабре 2019 года, добавили в Росгвардии.
Первый из четырех катеров "Грачонок", предназначенных для охраны Росгвардией Крымского моста, спустили на воду 19 июня в Рыбинске. К осени все четыре корабля прибудут в Керчь.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено на следующий день. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.
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Крымский мостРосгвардияКрымРоссияОбщество
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