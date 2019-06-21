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РИА Новости

Глава Еврокомиссии пошутил по поводу своей "незаменимости"

Вчера, 04:06
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Глава ЕК Жан-Клод Юнкер с иронией прокомментировал в пятницу итоги саммита ЕС, на котором не удалось согласовать кандидатуру его преемника, заявив, что "с удовлетворением и радостью" констатировал свою "незаменимость".
"Я констатировал с некоторым удовольствием, удовлетворением, радостью и счастьем, что, как оказалось, заменить меня не очень просто", - сказал Юнкер, рассмешив журналистов в пресс-центре.
Мандат Юнкера завершится 31 октября.
Он сообщил, что глава Евросовета Дональд Туск продолжит консультации с Европарламентом по согласованию кандидатур. По его словам, дискуссии между лидерами, руководством ЕК и Евросовета продолжатся также на полях "двадцатки" в Осаке.
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Новый саммит, на котором лидеры должны утвердить "пакет" из четырех кандидатур на посты глав ЕК, Евросовета, дипслужбы и ЕЦБ, запланирован на 30 июня. Лидерам необходимо успеть принять решения до 2 июля, когда на первое заседание соберется Европарламент.
На основе полученных на выборах в ЕП европейскими политическими движениями результатов лидерам ЕС предстоит согласовать кандидатуру нового главы ЕК и всей комиссии и внести их на утверждение ЕП нового созыва. По устоявшейся в последние годы практике, которая подвергается критике, наибольшие шансы занять этот пост получал "ведущий кандидат" от партии, набравшей самое большое число мандатов в ЕП.
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Состоящие с президентом Франции Эммануэлем Макроном в альянсе либералы, ставшие третьей по величине фракцией, отказываются автоматически поддерживать партийную систему отбора, которая позволила бы в приоритетном порядке занять кресло главы ЕК Манфреду Веберу от правоцентристской "Европейской народной партии".
Кандидатуру немца Вебера, наряду с либеральными демократами, не поддерживает Партия европейских социалистов, сохранившая вторые позиции в ЕП. Социалисты настаивают на кандидатуре своего выдвиженца, первого вице-председателя Еврокомиссии голландца Франса Тиммерманса, а либералы хотят видеть в кресле главы исполнительной коллегии ЕС еврокомиссара по конкуренции датчанку Маргарет Вестагер. Вместе с тем, не исключено, что Евросовет может попытаться внести в ЕП иных кандидатов, не участвовавших в предварительном партийном отборе.
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Жан-Клод ЮнкерЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
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