Глава Еврокомиссии пошутил по поводу своей "незаменимости"

БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Глава ЕК Жан-Клод Юнкер с иронией прокомментировал в пятницу итоги саммита ЕС, на котором не удалось согласовать кандидатуру его преемника, заявив, что "с удовлетворением и радостью" констатировал свою "незаменимость".

"Я констатировал с некоторым удовольствием, удовлетворением, радостью и счастьем, что, как оказалось, заменить меня не очень просто", - сказал Юнкер, рассмешив журналистов в пресс-центре.

Мандат Юнкера завершится 31 октября.

Он сообщил, что глава Евросовета Дональд Туск продолжит консультации с Европарламентом по согласованию кандидатур. По его словам, дискуссии между лидерами, руководством ЕК и Евросовета продолжатся также на полях "двадцатки" в Осаке.

Новый саммит, на котором лидеры должны утвердить "пакет" из четырех кандидатур на посты глав ЕК, Евросовета, дипслужбы и ЕЦБ, запланирован на 30 июня. Лидерам необходимо успеть принять решения до 2 июля, когда на первое заседание соберется Европарламент.

На основе полученных на выборах в ЕП европейскими политическими движениями результатов лидерам ЕС предстоит согласовать кандидатуру нового главы ЕК и всей комиссии и внести их на утверждение ЕП нового созыва. По устоявшейся в последние годы практике, которая подвергается критике, наибольшие шансы занять этот пост получал "ведущий кандидат" от партии, набравшей самое большое число мандатов в ЕП.

Состоящие с президентом Франции Эммануэлем Макроном в альянсе либералы, ставшие третьей по величине фракцией, отказываются автоматически поддерживать партийную систему отбора, которая позволила бы в приоритетном порядке занять кресло главы ЕК Манфреду Веберу от правоцентристской "Европейской народной партии".