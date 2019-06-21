Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов

ТБИЛИСИ, 21 июн – РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси заявила, что Россия заинтересована в том, чтобы обеспечивать внутреннее противостояние в стране.

"Россия - наш враг и оккупант. Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия. Я хотела бы еще раз сказать, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это её самое опытное оружие", - написала Зурабишвили в своем Facebook

Dozens injured in #Tbilisi as protesters demand resignation of top officials pic.twitter.com/2aNJod5jn6 — Ruptly (@Ruptly) June 20, 2019

По ее словам, те, кто поощряет внутреннее противостояние в Грузии, поддерживают "российскую политику".

Протесты в Тбилиси

В четверг в Тбилиси состоялась Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия. Глава российской делегации Сергей Гаврилов открыл ее, сидя в кресле спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство оппозиции, представленной "Единым национальным движением" и "Европейской Грузией".

Депутаты от оппозиции ушли из зала, заседание было прервано. Затем в здание парламента ворвались радикалы. По словам Гаврилова, они облили его водой и попытались забрать документы.

Протестующие потребовали, чтобы российские делегаты немедленно покинули Грузию. Митингующие закидали яйцами здание отеля, где находился Гаврилов.