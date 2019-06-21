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РИА Новости

Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов

Вчера, 04:04
117138
© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкСаломе Зурабишвили. Архивное фото
Саломе Зурабишвили. Архивное фото
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Саломе Зурабишвили. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 21 июн – РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси заявила, что Россия заинтересована в том, чтобы обеспечивать внутреннее противостояние в стране.
"Россия - наш враг и оккупант. Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия. Я хотела бы еще раз сказать, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это её самое опытное оружие", - написала Зурабишвили в своем Facebook.
По ее словам, те, кто поощряет внутреннее противостояние в Грузии, поддерживают "российскую политику".

Протесты в Тбилиси

В четверг в Тбилиси состоялась Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия. Глава российской делегации Сергей Гаврилов открыл ее, сидя в кресле спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство оппозиции, представленной "Единым национальным движением" и "Европейской Грузией".
Депутаты от оппозиции ушли из зала, заседание было прервано. Затем в здание парламента ворвались радикалы. По словам Гаврилова, они облили его водой и попытались забрать документы.
Протестующие потребовали, чтобы российские делегаты немедленно покинули Грузию. Митингующие закидали яйцами здание отеля, где находился Гаврилов.
Кроме того, оппозиционеры потребовали отставки главы парламента Ираклия Кобахидзе и министра внутренних дел Георгия Гахария, которых считают ответственными за инцидент.
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Протесты в ГрузииСаломе ЗурабишвилиРоссияТбилисиГрузияВ мире
Популярные комментарии
Россия организовала митинги антироссийских радикалов? Знакомая логика. Хватит уже россиянам быть в плену опасных иллюзий. Грузия враг и всегда была врагом. И при царях и до присоединения.
21 июня, 05:12
CCorddamon
3194211017
И в эту бес вселился...
21 июня, 05:37
Booz
245331106
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